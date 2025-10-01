Per la seconda volta in carriera, Jannik Sinner vince il "China Open", Atp 500 da 4.016.050 dollari che si è concluso oggi sul duro di Pechino. Già campione due anni fa e sconfitto nella scorsa stagione da Alcaraz nell'ultimo atto, il numero due del mondo si riprende lo scettro superando 6-2 6-2, in un'ora e 13 minuti di gioco, Learner Tien, 19enne statunitense di origini vietnamite, allievo di Michael Chang e attuale numero 52 del ranking Atp. In quello che era il loro primissimo confronto diretto (e per Tien anche la prima finale assoluta nel circuito maggiore), Sinner fa valere la sua maggiore esperienza e centra il terzo titolo del suo 2025 dopo Australian Open e Wimbledon, il 21esimo della carriera a fronte di 30 finali disputate. In questa stagione il 24enne altoatesino ha tenuto un livello altissimo: 42 match vinti su 47, sette finali su otto tornei disputati. E sul cemento il parziale stagionale recita 23-2, mentre quello nelle finali è di 18-7. Negli ultimi nove tornei sul duro, inoltre, l'azzurro è sempre arrivato almeno in finale.
10:28
Sinner, selfie sui social con Vagnozzi
Il campione azzurro ha pubblicato una foto sui social dopo la vittoria a Pechino: un selfie di Vagnozzi con il tennista che tiene il trofeo in mano.
9:55
La gioia di Sinner dopo il trionfo
"Questo è un posto speciale per me. Inizio da Learner. So che alle tue spalle c'è un grande team: in tutta la stagione hai dimostrato il tuo grande talento. Ti auguro il meglio per il resto dell'anno e per la tua carriera. Spero di poter condividere con te altri momenti in carriera. Grazie al mio team. Non è al completo qui, ma spero che gli altri stiano seguendo da casa. Grazie alle persone che mi circondano: cerchiamo di migliorare e spingere. Vediamo come sarà il finale di stagione, ma sono contento di condividere questo con voi. Grazie a tutti coloro che lavorano nel torneo: ci fate sentire a casa, sono sempre contento di tornare qui. Il sostegno è stato incredibile sin dal primo giorno, speriamo di rivederci l'anno prossimo" ha detto Jannik dopo la vittoria in finale.
9:38
18° titolo su cemento: tra i migliori della storiaSi tratta del 18° titolo su cemento per Sinner. Che entra nella top 5 dei tennisti con il maggior numero di titoli su cemento vinti prima dei 25 anni: 1° posto Roger Federer - 25 titoli; 2° posto Novak Djokovic e Pete Sampras con 22; 3° Jimmy Connors con 20; 4° Andy Murray con 19; in quinta posizione Sinner con Andre Agassi e Lleyton Hewitt a quota 18.
9:27
Jannik ancora campione a Pechino: doppio 6-2 a Tien in finale
L'azzurro vince anche il secondo set con il risultato di 6-2 (in 39 minuti di gioco) e si aggiudica il titolo del China Open.
9:19
Seconda break e quarto game di fila, Jannik serve per il titolo
Inarrestabile Sinner, che ottiene il secondo break e il quarto game di fila. Andando sul 5-2, ora batte per il titolo.
9:18
L'italiano difende il break e allunga sul 4-2
Jannik salva una palla break, vince il game alla battuta e difende il vantaggio.
9:07
Ecco il break di Sinner, che passa avanti
Tien commette due doppi falli, l'azzurro ne approfitta e ottiene il break, portandosi sul 3-2.
9:05
L'altoatesino non sbaglia al servizio: è 2-2.
Sinner difende la battuta senza problemi: 2-2 al secondo parziale.
9:01
Grande game in rimonta per il californiano
Tien va sotto 0-30 ma poi riesce a coqnuistare 4 punti di fila con un paio di grandi giocate: ora è avanti 2-1.
8:57
Sinner salva una palla break e pareggia i conti
Primo momento di difficoltà per Jannik, che però ne esce alla grande grazie al servizio. Salva una palla break e fa 1-1.
8:51
Tien, al servizio, vince il primo gioco del secondo set
Lo statunitense si aggiudica, al servizio, il primo game del secondo parziale.
8:47
Jannik conquista il primo set 6-2
L'italiano, nonostante il primo doppio fallo del match, vince il game e chiude il primo set con il punteggio di 6-2 in 34 minuti di gioco.
8:42
Lo statunitense tiene il turno di battuta. Ma ora Sinner serve per il set
Tien riesce a vincere il game al servizio. Ora, però, l'azzurro batte per chiudere il primo set.
8:41
L'azzurro difende il servizio ai vantaggi: 5-1
Jannik ottiene il game ai vantaggi e resta avanti di due break.
8:30
Altro break di Jannik, che allunga sul 4-1
Sinner conquista il secondo break e vola sul 4-1 nel primo parziale.
8:28
Sinner impeccabile: vince il game a 0
L'altoatesino vince al servizio lasciando Tien a 0 e si porta sul 3-1 nel primo set.
8:23
Tien stavolta tiene il servizio. Cambio campo sul 2-1 per Jannik
Il giovane californiano, alla battuta, vince il suo primo gioco dell'incontro.
8:20
L'italiano difende battuta e break: avanti 2-0
Il numero 2 al mondo difende il break di vantaggio tenendo il servizio.
8:14
Jannik parte fortisssimo: subito break per l'azzurro
Il campione italiano ottiene subito il break e conquista il primo game della finale.
8:09
Giocatori in campo per il riscaldamento
Sinner e Tien sono entrati in campo. A breve l'inizio del match: l'azzurro ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere.
8:03
Le parole dell'azzurro
"Ho provato ad alzare il livello, è stata una partita molto difficile e per questo sono moto soddisfatto. Un match equilibrato, a volte lui serviva bene, ma io ho servito molto bene, il servizio l'ho utilizzato bene. Alex è veloce, ho cercato di rimanere concentrato e non perdere energie mentali. Non avrò una giornata di riposo ma una notte per recuperare e starò bene. In finale c'è più adrenalina e volontà di essere al meglio, è bello per me ottenere un altro buon risultato" ha detto l'italiano dopo la vittoria contro De Minaur.
7:48
Sinner, terza finale di fila a Pechino
Con il successo contro De Minaur, Jannik è riuscito a qualificarsi per la terza volta consecutiva alla finale del torneo Atp 500 di Pechino.
7:38
Il percorso di Jannik al China Open
L’azzurro ha raggiunto la finalissima a Pechino battendo Cilic (6-2 6-2), Atmane (6-4 5-7 6-0), Marozsan (6-1 7-5), De Minaur (6-3 4-6 6-2).
7:29
Tien ha eliminato Medvedev in semifinale
Lo statunitense, numero 52 ATP, ha eliminato Daniil Medvedev (numero 18 del ranking e 8 del seeding), che si è ritirato per crampi alla mano nel terzo set.