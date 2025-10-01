Per la seconda volta in carriera, Jannik Sinner vince il " China Open ", Atp 500 da 4.016.050 dollari che si è concluso oggi sul duro di Pechino. Già campione due anni fa e sconfitto nella scorsa stagione da Alcaraz nell'ultimo atto, il numero due del mondo si riprende lo scettro superando 6-2 6-2, in un'ora e 13 minuti di gioco, Learner Tien , 19enne statunitense di origini vietnamite, allievo di Michael Chang e attuale numero 52 del ranking Atp . In quello che era il loro primissimo confronto diretto (e per Tien anche la prima finale assoluta nel circuito maggiore), Sinner fa valere la sua maggiore esperienza e centra il terzo titolo del suo 2025 dopo Australian Open e Wimbledon , il 21esimo della carriera a fronte di 30 finali disputate. In questa stagione il 24enne altoatesino ha tenuto un livello altissimo: 42 match vinti su 47, sette finali su otto tornei disputati. E sul cemento il parziale stagionale recita 23-2, mentre quello nelle finali è di 18-7. Negli ultimi nove tornei sul duro, inoltre, l'azzurro è sempre arrivato almeno in finale.

10:28

Sinner, selfie sui social con Vagnozzi

Il campione azzurro ha pubblicato una foto sui social dopo la vittoria a Pechino: un selfie di Vagnozzi con il tennista che tiene il trofeo in mano.

9:55

La gioia di Sinner dopo il trionfo

"Questo è un posto speciale per me. Inizio da Learner. So che alle tue spalle c'è un grande team: in tutta la stagione hai dimostrato il tuo grande talento. Ti auguro il meglio per il resto dell'anno e per la tua carriera. Spero di poter condividere con te altri momenti in carriera. Grazie al mio team. Non è al completo qui, ma spero che gli altri stiano seguendo da casa. Grazie alle persone che mi circondano: cerchiamo di migliorare e spingere. Vediamo come sarà il finale di stagione, ma sono contento di condividere questo con voi. Grazie a tutti coloro che lavorano nel torneo: ci fate sentire a casa, sono sempre contento di tornare qui. Il sostegno è stato incredibile sin dal primo giorno, speriamo di rivederci l'anno prossimo" ha detto Jannik dopo la vittoria in finale.

9:38

18° titolo su cemento: tra i migliori della storia

9:27

Jannik ancora campione a Pechino: doppio 6-2 a Tien in finale

Si tratta del 18° titolo su cemento per Sinner. Che entra nella top 5 dei tennisti con il maggior numero di titoli su cemento vinti prima dei 25 anni: 1° posto Roger Federer - 25 titoli; 2° posto Novak Djokovic e Pete Sampras con 22; 3° Jimmy Connors con 20; 4° Andy Murray con 19; in quinta posizione Sinner con Andre Agassi e Lleyton Hewitt a quota 18.

L'azzurro vince anche il secondo set con il risultato di 6-2 (in 39 minuti di gioco) e si aggiudica il titolo del China Open.

9:19

Seconda break e quarto game di fila, Jannik serve per il titolo

Inarrestabile Sinner, che ottiene il secondo break e il quarto game di fila. Andando sul 5-2, ora batte per il titolo.

9:18

L'italiano difende il break e allunga sul 4-2

Jannik salva una palla break, vince il game alla battuta e difende il vantaggio.

9:07

Ecco il break di Sinner, che passa avanti

Tien commette due doppi falli, l'azzurro ne approfitta e ottiene il break, portandosi sul 3-2.

9:05

L'altoatesino non sbaglia al servizio: è 2-2.

Sinner difende la battuta senza problemi: 2-2 al secondo parziale.

9:01

Grande game in rimonta per il californiano

Tien va sotto 0-30 ma poi riesce a coqnuistare 4 punti di fila con un paio di grandi giocate: ora è avanti 2-1.

8:57

Sinner salva una palla break e pareggia i conti

Primo momento di difficoltà per Jannik, che però ne esce alla grande grazie al servizio. Salva una palla break e fa 1-1.

8:51

Tien, al servizio, vince il primo gioco del secondo set

Lo statunitense si aggiudica, al servizio, il primo game del secondo parziale.

8:47

Jannik conquista il primo set 6-2

L'italiano, nonostante il primo doppio fallo del match, vince il game e chiude il primo set con il punteggio di 6-2 in 34 minuti di gioco.

8:42

Lo statunitense tiene il turno di battuta. Ma ora Sinner serve per il set

Tien riesce a vincere il game al servizio. Ora, però, l'azzurro batte per chiudere il primo set.

8:41

L'azzurro difende il servizio ai vantaggi: 5-1

Jannik ottiene il game ai vantaggi e resta avanti di due break.

8:30

Altro break di Jannik, che allunga sul 4-1

Sinner conquista il secondo break e vola sul 4-1 nel primo parziale.

8:28

Sinner impeccabile: vince il game a 0

L'altoatesino vince al servizio lasciando Tien a 0 e si porta sul 3-1 nel primo set.

8:23

Tien stavolta tiene il servizio. Cambio campo sul 2-1 per Jannik

Il giovane californiano, alla battuta, vince il suo primo gioco dell'incontro.

8:20

L'italiano difende battuta e break: avanti 2-0

Il numero 2 al mondo difende il break di vantaggio tenendo il servizio.

8:14

Jannik parte fortisssimo: subito break per l'azzurro

Il campione italiano ottiene subito il break e conquista il primo game della finale.

8:09

Giocatori in campo per il riscaldamento

Sinner e Tien sono entrati in campo. A breve l'inizio del match: l'azzurro ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere.

8:03

Le parole dell'azzurro

"Ho provato ad alzare il livello, è stata una partita molto difficile e per questo sono moto soddisfatto. Un match equilibrato, a volte lui serviva bene, ma io ho servito molto bene, il servizio l'ho utilizzato bene. Alex è veloce, ho cercato di rimanere concentrato e non perdere energie mentali. Non avrò una giornata di riposo ma una notte per recuperare e starò bene. In finale c'è più adrenalina e volontà di essere al meglio, è bello per me ottenere un altro buon risultato" ha detto l'italiano dopo la vittoria contro De Minaur.

7:48

Sinner, terza finale di fila a Pechino

Con il successo contro De Minaur, Jannik è riuscito a qualificarsi per la terza volta consecutiva alla finale del torneo Atp 500 di Pechino.

7:38

Il percorso di Jannik al China Open

L’azzurro ha raggiunto la finalissima a Pechino battendo Cilic (6-2 6-2), Atmane (6-4 5-7 6-0), Marozsan (6-1 7-5), De Minaur (6-3 4-6 6-2).

7:29

Tien ha eliminato Medvedev in semifinale

Lo statunitense, numero 52 ATP, ha eliminato Daniil Medvedev (numero 18 del ranking e 8 del seeding), che si è ritirato per crampi alla mano nel terzo set.

7:27

Nessun precedente tra i due finalisti

Beijing Olympic Green Tennis Center, Pechino

Tra il campione azzurro ed il giovane tennista californiano non ci sono precedenti. Sarà la prima sfida tra i due.