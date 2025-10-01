Sonego, Shanghai amara: come Berrettini, saluta al primo turno

Si chiude in parità il bilancio degli italiani nel primo turno del Masters 1000 di Shanghai. Dopo le vittorie di Mattia Bellucci e Luca Nardi e la sconfitta di Matteo Berrettini , è uscito di scena anche Lorenzo Sonego , sconfitto dal tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-1 in un'ora e 55 minuti. Dopo averlo battuto due volte su due a livello Atp (a Cagliari nel 2021 e ad Adelaide nel 2024), il torinese ha ceduto per la prima volta dinanzi ad Hanfmann, che ora se la vedrà con lo statunitense Frances Tiafoe , n.29 del ranking mondiale e testa di serie n.25 del torneo.

Il racconto del match

Sonego ha cominciato alla grande l'incontro, strappando la battuta al suo avversario nel quarto e nell'ultimo game del primo set, terminato 6-2 in suo favore. Il secondo parziale è stato equilibrato fino al 2-2, quando l'italiano ha avuto un passaggio a vuoto che si è rivelato decisivo per il proseguio del match: break a zero e un calo di rendimento al servizio, con un ulteriore break nell'ultimo gioco per il 6-3 finale per il tedesco. Hanfmann ha servito per primo nel set decisivo, breakkando Sonego a zero nel secondo gioco e prendendo definitivamente il largo. Il torinese non ha mai avuto la concreta possibilità di rientrare in partita, e sull'1-4 ha incassato il secondo break del set. Il tedesco ha poi mantenuto il servizio a zero, chiudendo 6-1. Al prossimo turno sfiderà Tiafoe, che ha vinto l'unico precedente nel 2024 sull'erba di Stoccarda con il punteggio di 7-5, 7-6.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito