Matteo Arnaldi si qualifica al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. L'italiano, n.73 del ranking Atp, batte il classe 2006 Rei Sakamoto con il punteggio di 7-6 6-4 . Il giapponese, n.190 del mondo, proveniva dalle qualificazioni, dove ha superato senza mai perdere un set Brandon Holt e Mackenzie McDonald . Arnaldi non vinceva un incontro di tabellone principale dallo scorso 30 luglio , quando al primo turno del Masters 1000 di Toronto ha avuto la meglio sull'australiano Tristan Schoolkate in tre set. Ora un secondo turno ostico contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina , testa di serie n.18 e al 20° posto del ranking Atp.

Il racconto del match

Arnaldi parte meglio, costringendo il giapponese a rimontare da 0-40 al suo primo turno di battuta. Sul 2-1 l'italiano strappa il servizio al suo avversario, poi si porta avanti 5-2, ma proprio mentre serviva per il set subisce il controbreak. Sakamoto va in fiducia e, dopo aver annullato due set point, porta il primo parziale al tie-break, dove però Arnaldi dimostra la sua maggior esperienza e chiude per 7 punti a 3. Il secondo set ha un andamento simile: Arnaldi breakka in apertura, ma stavolta subisce l'immediato controbreak a zero nel game successivo. Un passaggio a vuoto che Sakamoto non riesce a sfruttare, perché cede nuovamente il servizio sul 2 pari. A questo punto il tennista ligure riesce a tenere a debita distanza i tentativi del suo avversario, e stavolta è cinico nel suo ultimo game in battuta. Finisce 7-6 6-4, con il 19enne giapponese che esce comunque tra gli applausi. Matteo affronterà ora Davidovich Fokina, contro il quale è avanti 2-1 nei precedenti ma ha perso il più recente, il 26 febbraio di quest'anno a Delray Beach (6-4 6-4).

