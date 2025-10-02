Matteo Arnaldi si qualifica al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. L'italiano, n.73 del ranking Atp, batte il classe 2006 Rei Sakamoto con il punteggio di 7-6 6-4. Il giapponese, n.190 del mondo, proveniva dalle qualificazioni, dove ha superato senza mai perdere un set Brandon Holt e Mackenzie McDonald. Arnaldi non vinceva un incontro di tabellone principale dallo scorso 30 luglio, quando al primo turno del Masters 1000 di Toronto ha avuto la meglio sull'australiano Tristan Schoolkate in tre set. Ora un secondo turno ostico contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie n.18 e al 20° posto del ranking Atp.
Il racconto del match
Arnaldi parte meglio, costringendo il giapponese a rimontare da 0-40 al suo primo turno di battuta. Sul 2-1 l'italiano strappa il servizio al suo avversario, poi si porta avanti 5-2, ma proprio mentre serviva per il set subisce il controbreak. Sakamoto va in fiducia e, dopo aver annullato due set point, porta il primo parziale al tie-break, dove però Arnaldi dimostra la sua maggior esperienza e chiude per 7 punti a 3. Il secondo set ha un andamento simile: Arnaldi breakka in apertura, ma stavolta subisce l'immediato controbreak a zero nel game successivo. Un passaggio a vuoto che Sakamoto non riesce a sfruttare, perché cede nuovamente il servizio sul 2 pari. A questo punto il tennista ligure riesce a tenere a debita distanza i tentativi del suo avversario, e stavolta è cinico nel suo ultimo game in battuta. Finisce 7-6 6-4, con il 19enne giapponese che esce comunque tra gli applausi. Matteo affronterà ora Davidovich Fokina, contro il quale è avanti 2-1 nei precedenti ma ha perso il più recente, il 26 febbraio di quest'anno a Delray Beach (6-4 6-4).