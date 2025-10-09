Errani e Paolini forfait: niente doppio al WTA 1000 di Wuhan

© EPA
WUHAN (Cina) - Arriva il forfait di Sara Errani e Jasmine Paolini, prime favorite del seeding del doppio al 'Dongfeng-Voyah Wuhan Open', ultimo WTA 1000 della stagione. Le azzurre, prime teste di serie ma anche prime nella corsa alle Finals di Riyadh, reduci dal trionfo bis a Pechino, dovevano debuttare direttamente al secondo turno (ottavi) contro la coppia formata dalla canadese Bianca Andreescu e dalla cinese Yue Yua (le quali domani affronteranno la serba Aleksandra Krunić e la kazaka Anna Danilina).
Errani e Paolini si fermano ma non Jasmine che nel torneo singolare ha raggiunto i quarti di finale dopo il successo contro la danese Clara Tauson, n.12 WTA e decima testa di serie, ritiratasi sul punteggio di 3-6, 6-1, 3-1 per l’azzurra che sta lottando con la kazaka Elena Rybakina per un posto alle Finals di singolare di Riyadh. L'annuncio del forfait della coppia olimpica è arrivato infatti dopo la vittoria di Paolini a testimoniare la volontà di aiutare la vincitrice degli ultimi Internazionali d'Italia a massimizzare nel singolare.
