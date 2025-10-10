Che Paolini a Wuhan! La numero 1 d’Italia supera in 2 set la numero 2 al mondo Iga Swiatek e raggiunge la semifinale del 1000 cinese: 6-1, 6-2 lo score. Un punteggio che racconta di una Jasmine indomabile, ampiamente sottovalutata dalla polacca, che prima d’ora non aveva mai perso contro l’azzurra nei 6 precedenti. Una doppia soddisfazione dunque per la 2 volte campionessa del mondo, che ha finalmente sconfitto la sua bestia nera scendendo in campo con un rinnovato repertorio di palle pesanti, profonde e tagliate che hanno sorpreso l’ex leader del ranking Wta, soffocata dal gioco dell’avversaria e mai entrata in partita. A contendere a Paolini l’accesso all’ultimo atto del torneo, in programma il 12 ottobre, sarà la numero 3 Coco Gauff , che ai quarti ha sconfitto Laura Siegemund per 6-3, 6-0: appuntamento sabato 11.

14:22

Paolini: "Finalmente l'ho battuta"

Queste le parole di Paolini al termine del match: "Ho giocato ad un alto livello, sono contentissima. È stata dura, ma finalmente ho vinto un match contro di lei che è una giocatrice straordinaria. Coco è una tosta. Sarà un match duro, è una semifinale. Adesso però sono super felice, sono in semifinale a Wuhan. Ringrazio il pubblico per avermi supportata. Siete magnifici. È un privilegio ed è straordinario giocare qui. Grazie anche al signore con la bandiera italiana lì sugli spalti".

14:15

Paolini è semifinale!

Finisce a Wuhan! Paolini batte Swiatek per la prima volta in carriera e raggiunge Gauff al penultimo atto del torneo. Mai vista una Jasmine così in tutti i precedenti con l'ex numero 1 al mondo.

14:11

Jasmine è ovunque: 5-2

L'azzurra non molla un centimetro e difende a zero il servizio. Swiatek serve ora per restare nel match.

14:08

Swiatek ci prova

La polacca risolve un game fondamentale e tiene il servizio. 4-2 Paolini.

14:05

Paolini spalanca il campo: 4-1

L'azzurra difende il turno di battuta con un dritto lungolinea e fugge verso la semifinale.

14:02

Jasmine indomabile: è ancora break! 3-1!

Sbandate incomprensibili da parte della polacca, che sul 30-0 apre il campo ma va fuori di 30 cm. Paolini non concede tregua e con un'altra eccellente risposta si porta avanti di 2 giochi.

13:57

Controbreak Swiatek

Paolini soffre il primo momento di difficoltà del match e subisce il controbreak della numero 2 Wta: 2-1 per l'azzurra.

13:54

Break Paolini! 2-0!

Sulla scia del primo set, Swiatek resta impantanata sul servizio e sbaglia tutte le accelerazioni sia sul dritto che sul rovescio. Paolini legge tutto e non concede nulla.

13:50

Paolini tiene il servizio

L'azzurra annulla una palla break e difende la battuta ai vantaggi, riprendendo il cammino verso la semifinale.

13:44

Al via il secondo set

Riprende il match: Paolini al servizio.

13:41

Toilet break per Swiatek

Paolini attende il rientro in campo della numero 2 Wta, finora incapace di tenere testa alla campionessa azzurra.

13:37

Break e set! Paolini avanti 6-1

Jasmine una sentenza sulla seconda di Swiatek, mai entrata nel match. La campionessa azzurra conduce per 1-0.

13:34

Paolini risponde in velocità: 5-1

Arriva il primo gratuito di Paolini che cede il primo 15. La polacca spinge in profondità ma l'azzurra tiene testa e riscolve uno scambio difficile. Poi, il dritto che vale il 40-15 e la seconda vincente che consente alla n.1 d'Italia di difendere il servizio.

13:30

Swiatek batte un colpo

La polacca prova a rientrare nel game tenendo a zero il servizio: 4-1 per Paolini.

13:29

Paolini in fuga! 4-0

L'azzurra difende la battuta a zero e scappa via: tre risposte consecutive sbagliate di Swiatek.

13:23

Paolini scatenata! Altro break e 3-0!

Arriva al terzo gioco il primo punto al servizio della numero 2 al mondo. Ma c'è spazio anche la prima volee di Paolini che vale il 30-15. Poi, il dritto vincente sulla seconda e la prima palla break finalizzata con il dritto fuori giri della polacca. Jasmine incontenibile e con le idee chiarissime anche sulle seconde di servizio di Swiatek.

13:19

Paolini difende la battuta: 2-0

Prime intelligenti per Paolini, che tiene la battuta con una prima al corpo che chiude il secondo game per 40-30.

13:15

Break Paolini! Inizio da urlo di Jasmine

Fa subito la voce grossa Paolini, che dopo il primo 15 apre il campo e si porta presto sul 30-0. Poi, il dritto fuori giri della polacca e la grande risposta che vale il break.

13:11

Inizia il match!

È cominciata la sfida tra Paolini e Swiatek. In palio, la semifinale di Wuhan.

13:08

Swiatek al servizio

La polacca ha vinto il sorteggio e scelto di servire.

13:03

Tenniste in campo

Paolini e Swiatek fanno il loro ingresso sul centrale: ora sorteggio e riscaldamento.

12:55

Sabalenka e Pegula in semifinale

La prima coppia di semifinaliste a Wuhan, vede la campionessa in carica e numero 1 al mondo Aryna Sabalenka puntare al ritorno in finale sfidando ora la numero 5 Wta Jessica Pegula.

12:45

I trionfi di Paolini nel 2025

A Wuhan, Paolini punta inoltre a riscattare il ko ai quarti di finale di Pechino contro Amanda Anisimova. Il bilancio stagionale dell’azzurra riporta inoltre 4 trionfi, che insieme alla BKJ Cup hanno controbilanciato una stagione condizionata da alti e bassi: vedi le delusioni nei Major, dove non è andata oltre il terzo turno dell’Australian Open, il quarto del Roland Garros, il secondo di Wimbledon e il terzo allo Us Open.

12:35

Paolini campionessa del mondo per la seconda volta

La numero 8 al mondo si presenta all’appuntamento con Swiatek da campionessa del mondo in carica. Le Azzurre di Tathiana Garbin hanno infatti difeso il titolo in finale contro gli Stati Uniti, grazie alle vittorie di Elisabetta Cocciaretto e Paolini rispettivamente su Emma Navarro (6-4, 6-4) e Jessica Pegula (6-4, 6-2). Per l’Italia si tratta del 6º titolo mondiale.

12:25

I successi di Swiatek a Wuhan

Sconfitta Marie Bouzkova all'esordio con doppio 6-1, la numero 2 Wta ha poi superato in 2 set anche la svizzera Bencic per (7-6, 6-4).

12:15

Il cammino di Jasmine a Wuhan

All’esordio vincente sulla numero 108 Wta Yue Yuan, rimontata con lo score 3-6, 6-4, 6-3, la campioness azzurra ha ribaltato anche il vantaggio di Tauson, aggiudicandosi poi i quarti in seguito al ritiro della danese sul parziale di 3-6, 6-1, 3-1.

12:05

A che ora si gioca

Il match fra Paolini e Swiatek è in programma alle ore 13 di venerdì 10 ottobre sul centrale dell’Optics.

12:00

Paolini-Swiatek: i precedenti

In palio a Wuhan, per la campionessa azzurra c'è anche l'occasione di centrare la prima vittoria contro l'ex leader del ranking Wta. Le due si affrontano inoltre per la 7ª volta in carriera. Questi tutti i successi della polacca: l'ultimo in finale al 1000 di Cincinnati.

Cincinnati 2025, finale: Swiatek b. Paolini 7-5, 6-4

Bad Homburg 2025, semifinale: Swiatek b. Paolini 6-1, 6-3

BJK Cup 2024: Swiatek b. Paolini 3-6, 6-4, 6-4

Roland Garros 2024, finale: Swiatek b. Paolini 6-2, 6-1

Us Open 2022, primo turno: Swiatek b. Paolini 6-3, 6-0

Praga 2018, sedicesimi di finale: Swiatek b. Paolini 6-2, 6-1

Optics Valley International Tennis Center, Wuhan, Cina.