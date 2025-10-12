Gauff vince il titolo a Wuhan, Pegula battuta in due set: per Coco terzo 1000 in carriera

Coco Gauff trionfa a Wuhan. La numero 3 al mondo si aggiudica il derby a stelle e strisce contro Jessica Pegula , numero 5 Wta, valido per la finale del 1000 cinese (ultimo Masters della stagione), dove la scorsa edizione si era fermata al penultimo atto. Già reduce dal successo su Jasmine Paolini , Gauff si impone in 2 set sulla connazionale chiudendo con lo score 6-4, 7-5.

Gauff: terzo Masters in carriera

Un trionfo che vale inoltre il terzo mille nella bacheca della statunitense, che si era già laureata campionessa a Pechino nel 2024 e a Cincinnati l'anno precedente, vincendo in entrambe le occasioni contro Karolina Muchova, sconfitta per 6-1, 6-3 in Cina e per 6-3, 6-4 in Ohio.