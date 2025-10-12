Tuttosport.com

Gauff vince il titolo a Wuhan, Pegula battuta in due set: per Coco terzo 1000 in carriera

La numero 3 al mondo si aggiudica il derby a stelle e strisce contro la numero 5 Wta all'ultimo atto del Masters cinese
1 min
GauffPegulaWuhan
Gauff vince il titolo a Wuhan, Pegula battuta in due set: per Coco terzo 1000 in carriera© Getty Images

Coco Gauff trionfa a Wuhan. La numero 3 al mondo si aggiudica il derby a stelle e strisce contro Jessica Pegula, numero 5 Wta, valido per la finale del 1000 cinese (ultimo Masters della stagione), dove la scorsa edizione si era fermata al penultimo atto. Già reduce dal successo su Jasmine Paolini, Gauff si impone in 2 set sulla connazionale chiudendo con lo score 6-4, 7-5. 

Gauff: terzo Masters in carriera

Un trionfo che vale inoltre il terzo mille nella bacheca della statunitense, che si era già laureata campionessa a Pechino nel 2024 e a Cincinnati l'anno precedente, vincendo in entrambe le occasioni contro Karolina Muchova, sconfitta per 6-1, 6-3 in Cina e per 6-3, 6-4 in Ohio. 

