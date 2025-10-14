Sinner e Alcaraz, a Riad prove di Finals: scatta il Six Kings Slam, chi sfida Jannik all’esordio

Sinner e Alcaraz verso le Finals

Tre indiscussi, gli altri come compagnia di giro. L’anno scorso Sinner (era già numero uno), Djokovic e Alcaraz secondo classifica, con Nadal poi diventato primo testimonial dell’Arabia Felice (e sportiva) di bin Salman (ce ne sono altri, Jabeur e Badosa per la parte femminile, Berrettini per quella maschile), e in coda Medvedev e Rune. Quest’anno, confermatissimi Alcaraz, Sinner e Djokovic, quindi Tsitsipas, Fritz e Zverev a fare da contorno. Sinner è giunto l’altro ieri a Riad, atteso come campione uscente e ospite d’onore. Un gran mazzo di fiori ad accoglierlo, da vera star hollywoodiana. Foto e interviste sotto un poster gigante di Bin Salman e un bel gruppo di tifosi in rispettosa fila fuori per autografi e selfie. «Felice di essere di nuovo qui, e molto eccitato per le sfide con alcuni dei tennisti più forti», il messaggio del campione altoatesino. L’hanno scaricato dalla limousine in un albergo a sette stelle, poi condotto allo stadio, l’Anb Arena (altro sponsor importante, l’Arab National Bank) per il primo allenamento. Contro Tsitsipas - chiamato per sostituire Draper, infortunato - il match d’avvio, domani. Poi la semifinale con Djokovic. Mentre Alcaraz, che per l’Arabia ha sospeso il suo dolce ritiro spagnolo (curativo di muscoli e psiche) deciso dopo la vittoria a Tokyo, attende il vincente fra Zverev e Fritz. Una rinuncia studiata ad arte, quella di Carlos a Shanghai, preceduta dalla confessione «se non faccio così a Torino non ci arrivo», e quanto mai utile al nuovo numero uno per risanarsi prima di affrontare gli ultimi impegni: Paris Defence, Atp Finals e Coppa Davis. E poco importa se a Riad ci sarà un’altra finale con Sinner. Un anno fa Alcaraz la perse al terzo set, magari quest’anno i sei milioni li vuole lui. Si vedrà. A Riad, alla fine, prenderà forma anche il mese delle sfide finali. Difficile che Sinner possa puntare al numero uno, potrebbe però avvicinarsi, e tornare a battere Carlitos nelle sfide ufficiali. Poi farà sapere se ci sarà ancora carburante per la Davis.