Sinner-Tsitsipas, orario e dove vedere in tv e streaming il Six Kings Slam

Jannik Sinner debutta al Six Kings Slam, torneo di cui è campione in carica, contro il greco Stefanos Tsitsipas. "Sarà una partita difficile, lui serve molto bene e si muove molto bene, cercherò di giocare il mio miglior tennis e vediamo cosa ne esce. E' il secondo anno consecutivo che posso giocare a tennis qui, vediamo come sarà l'atmosfera ma sono contento. Sicuramente ogni anno è diverso e ogni anno ha le sue storie, sono contento, ci sono avversari molto difficili e vediamo cosa posso fare quest'anno" ha dichiarato il numero due della classifica mondiale. Il greco conduce 6-3 nei precedenti contro l'azzurro, ma i due tennisti non si incontrano dalla semifinale del Masters 1000 di Montecarlo del 2024 vinta 6-4 al terzo set da Tsitsipas. In palio per il vincitore un posto in semifinale contro Novak Djokovic.