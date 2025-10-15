Tuttosport.com

Sinner-Tsitsipas, orario e dove vedere in tv e streaming il Six Kings Slam

Il campione azzurro debutta nel torneo di Riyad contro il tennista greco. In palio per il vincitore un posto in semifinale contro Novak Djokovic
2 min
Sinner-Tsitsipas, orario e dove vedere in tv e streaming il Six Kings Slam© Getty Images

Jannik Sinner debutta al Six Kings Slam, torneo di cui è campione in carica, contro il greco Stefanos Tsitsipas. "Sarà una partita difficile, lui serve molto bene e si muove molto bene, cercherò di giocare il mio miglior tennis e vediamo cosa ne esce. E' il secondo anno consecutivo che posso giocare a tennis qui, vediamo come sarà l'atmosfera ma sono contento. Sicuramente ogni anno è diverso e ogni anno ha le sue storie, sono contento, ci sono avversari molto difficili e vediamo cosa posso fare quest'anno" ha dichiarato il numero due della classifica mondiale. Il greco conduce 6-3 nei precedenti contro l'azzurro, ma i due tennisti non si incontrano dalla semifinale del Masters 1000 di Montecarlo del 2024 vinta 6-4 al terzo set da Tsitsipas. In palio per il vincitore un posto in semifinale contro Novak Djokovic.

Sinner-Tsitsipas, a che ora e dove vederla

Il debutto di Sinner al Six Kings Slam contro Tsitsipas è in programma oggi non prima delle 20 (ora italiana), dopo Fritz-Zverev. La partita tra l'azzurro e il greco a Riyad sarà trasmessa in diretta in esclusiva sulla piattoforma di Netflix, che ha acquisito i diritti dell'evento in Arabia Saudita.

 

 

 

Tutte le news di Tennis