Il Tennis su Rai 1: la Coppa Davis in chiaro per tutti, accordo ufficiale! I dettagli

Chi seguirà l'Italia nell'albo d'oro della Coppa Davis? Gli azzurri, guidata dal capitano non giocatore Filippo Volandri e trascinati in campo da un super Jannik Sinner , si sono aggiudicati le ultime due edizioni del torneo per nazioni bissando lo storico successo ottenuto nel 1976 in Cile dalla squadra affidata a Nicola Pietrangeli e composta da Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli. La corsa all'iconica Insalatiera, però, è già iniziata e a tal proposito ci sono importanti novità.

Accordo tra Rai e SuperTennis: Coppa Davis in chiaro

La Rai e SuperTennis annunciano di aver raggiunto un accordo che consentirà a Rai 1 di aggiungersi a SuperTennis nella trasmissione degli incontri dell'Italia nella semifinale e nella finale della Coppa Davis 2025, nel caso in cui gli azzurri riuscissero a superare l'Austria nel turno precedente che invece sarà in esclusiva del canale tv della federazione. "Questo accordo sposa un principio fondamentale della nostra Federazione: far sì che il tennis italiano e le imprese dei suoi campioni possano arrivare al pubblico più ampio possibile", ha dichiarato Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel. "Voglio ringraziare la Rai per la sensibilità che ha dimostrato: far vedere il tennis sul primo canale del servizio pubblico significa valorizzare uno sport che sta vivendo un momento straordinario e avvicinare ancora più ragazze e ragazzi alla nostra disciplina", ha concluso il n.1 FITP. "RaiSport - ha aggiunto il direttore Paolo Petrecca - è felice per questo accordo, che darà la possibilità agli appassionati di tennis di vedere su Rai 1 la squadra azzurra di Coppa Davis. La collaborazione tra noi e la Federazione Italiana Tennis e Padel, d'altra parte, è stata da subito efficace nel segno delle migliori prerogative del servizio pubblico".

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito