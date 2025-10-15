Il Tennis su Rai 1: la Coppa Davis in chiaro per tutti, accordo ufficiale! I dettagli

Chi seguirà l'Italia nell'albo d'oro della Coppa Davis? Gli azzurri, guidata dal capitano non giocatore Filippo Volandri e trascinati in campo da un super Jannik Sinner, si sono aggiudicati le ultime due edizioni del torneo per nazioni bissando lo storico successo ottenuto nel 1976 in Cile dalla squadra affidata a Nicola Pietrangeli e composta da Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli. La corsa all'iconica Insalatiera, però, è già iniziata e a tal proposito ci sono importanti novità.
Accordo tra Rai e SuperTennis: Coppa Davis in chiaro
La Rai e SuperTennis annunciano di aver raggiunto un accordo che consentirà a Rai 1 di aggiungersi a SuperTennis nella trasmissione degli incontri dell'Italia nella semifinale e nella finale della Coppa Davis 2025, nel caso in cui gli azzurri riuscissero a superare l'Austria nel turno precedente che invece sarà in esclusiva del canale tv della federazione. "Questo accordo sposa un principio fondamentale della nostra Federazione: far sì che il tennis italiano e le imprese dei suoi campioni possano arrivare al pubblico più ampio possibile", ha dichiarato Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel. "Voglio ringraziare la Rai per la sensibilità che ha dimostrato: far vedere il tennis sul primo canale del servizio pubblico significa valorizzare uno sport che sta vivendo un momento straordinario e avvicinare ancora più ragazze e ragazzi alla nostra disciplina", ha concluso il n.1 FITP. "RaiSport - ha aggiunto il direttore Paolo Petrecca - è felice per questo accordo, che darà la possibilità agli appassionati di tennis di vedere su Rai 1 la squadra azzurra di Coppa Davis. La collaborazione tra noi e la Federazione Italiana Tennis e Padel, d'altra parte, è stata da subito efficace nel segno delle migliori prerogative del servizio pubblico".