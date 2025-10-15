Match senza storia a Riad, dove Jannik Sinner annichilisce Stefanos Tsitsipas e avanza in semifinale al Six Kings Slam, il torneo d’esibizione saudita che alla sua prima edizione nel 2024 ha visto trionfare il campione azzurro contro Carlos Alcaraz . Alla Anb Arena, il numero 2 al mondo si impone con lo score di 6-2, 6-3 raggiungendo così Novak Djokovic , a cui i sauditi hanno riservato un bye così come al numero 1 Atp, che al penultimo atto affronterà invece Taylor Fritz , a sua volta uscito vincitore dal match d’esordio contro Alexander Zverev . Prossimo appuntamento giovedì 16 ottobre non prima delle ore 20.

Sinner: "Alcaraz? Tennis ha bisogno di rivalità"

Queste le parole dell'azzurro al termine del match: "È bello tornare qui. Il primo incontro non è mai facile. Sono contento dell performance di oggi. È un campo indoor un po’ strano perché la palla rimbalza tanto ed è molto rapido. Forse poi si rallenta con il passare della giornata. Djokovic? Sarà una partita complicata, ci siamo affrontati tanti volte. Cercheremo di giocare il migliore tennis possibile. Siamo qui per divertirci e portare del buon tennis. Speriamo che il pubblico si diverta. È il motivo per cui siamo qui. Alcaraz? Abbiamo una bella amicizia fuori dal campo. Dentro cerchiamo di dare il meglio. È ciò di cui ha bisogno lo sport. Ce ne son state tante di rivalità in passato. Noi cerchiamo di spingerci a vicenda. Bello anche che Novak sia qui".

Finisce qui! Sinner avanza in semifinale!

Termina l'incontro. Sinner batte Tsitsipas 6-2, 6-3 al termine di un match senza storia.

Sinner tiene il servizio: 5-3

Game facile per l'azzurro che difende la battuta e si assicura la possibilità di servire per il match.

Medical time out per Tsitsipas

Trattamento medico per il greco che chiede di risolvere un problema nella zona lombare.

Ovazione per Tsitsipas che difende la battuta

Lob da applausi di Sinner che di rovescio scavalca Tsitsipas portandosi sul 30-0. Poi, l'ottima risposta dell'ex n.3 che finalizza un lungo scambio con il suo rovescio a una mano e ribalta lo svantaggio. L'altoatesino però monetizza l'errore al servizio del greco e trascina il game ai vantaggi, dove a spuntarla è il n.24 Atp.

Sinner avanti 4-2

L'azzurro va fuori giri col dritto e concede il primo punto, salvo rientrare nel game e difendere la battuta a 15.

Tsitsipas tiene la battuta

Il greco non scompare dal campo e consolida il break. Sinner avanti per 3-2.

Controbreak Tsitsipas

C'è spazio anche per un secondo squillo del greco, che strappa il servizio a 15 e rientra nel set.

Sinner scappa via: 3-0

Match senza storia a Riad, dove l'azzurro guadagna un altro break di vantaggio.

Sinner incontenibile tiene la battuta: 2-0

L'azzurro sfonda il rovescio di Tsitsipas, che prova a giocare d'anticipo ma senza successo.

Subito break Sinner

Comincia con un break anche il secondo parziale dell'azzurro.

Riprende il match

Al via il secondo set.

A Sinner il primo set! 6-2

L'azzurro si aggiudica il primo parziale per 6-2. Il greco gioca le sue carte migliori, prova a cambiare repertorio e riesce anche a muovere il punteggio con un break, ma il numero 2 al mondo è semplicemente inarrivabile.

Tsitsipas rientra nel set

Difende il servizio il greco che resta aggrappato al primo parziale. Sinner serve ora per il set.

Tsitsipas batte un colpo: break

Il greco indovina buone risposte e trova il break per il 5-1. Visibilmente scoraggiato, il n.24 Atp chiede il sostegno del pubblico.

Sinner avanti 5-0

Altro break dell'azzurro che manda in tilt il greco.

Sinner tiene a zero la battuta: 4-0

Non un appraccio sbagliato quello di Tsitsipas, ma Sinner dimostra di essere di un altro pianeta consolidando il secondo break grazie a un servizio impeccabile.

Sinner subito in fuga: altro break e 3-0

Altro gioco deciso ai vantaggi, con Sinner che guadagna una palla break con un gran tracciante lungolinea. Poi, la progressione del n.2 che mette dentro un dritto imprevedibile e firma un altro break.

Break consolidato: 2-0 Sinner

Sinner martella il rovescio di Tsitsipas e rimonta il 15-40 trascinando il gioco ai vantaggi, dove a spuntarla è il numero 2 Atp.

Ed è subito break!

Sinner strappa subito il servizio al greco, che annulla due palle break ma cede poi ai vantaggi.

Al via il primo set: Tsitsipas al servizio

Comincia l'incontro: in palio la semifinale contro Djokovic.

Sinner senza manicotto

Già durante gli allenamenti a Riad, Sinner è sceso in campo senza manicotto al braccio destro che aveva indossato a partire dagli ottavi di Wimbledon contro Dimitrov. L'azzurro è reduce dal ritiro causa crampi dal match di Shanghai contro Griekspoor.

Sorteggio effettuato: Tsitsipas al servizio

Sinner vince il sorteggio e sceglie di ricevere.

Sinner e Tsitsipas in campo

Dopo gli ologrammi hollywoodiani a illuminare l'arena, Sinner e Tsitsipas fanno il loro ingresso in campo.

A breve Sinner e Tsitsipas in campo

Manca poco all'ingresso in campo di Sinner e Tsitsipas: il vincitore affronterà Djokovic nell'incontro in programma giovedì 16 non prima delle ore 20.

Fritz in semifinale: affronterà Alcaraz

Il numero 4 al mondo supera il tedesco per 6-3, 6-4 e raggiunge Alcaraz in semifinale.

A che ora gioca Sinner

Considerato il parziale di 6-3, 4-3 con cui Fritz conduce il match con Zverev, l'incontro fra Sinner e Tsitsipas avrà inizio non prima delle 20.30.

Fritz avanti: 6-1

Il numero 4 Atp conduce per 6-1, 3-1.

L’agenda di Sinner

Ritiratosi causa crampi dalla difesa del titolo a Shanghai, Sinner prepara gli ultimi appuntamenti stagionali. Atteso al 500 di Vienna (20-26 ottobre), il numero 2 al mondo potrebbe prendere parte al 1000 di Parigi (27 ottobre-2 novembre) - che dopo 40 anni ha lasciato Bercy per trasferirsi all’Arena della Defense - prima di difendere l’altro titolo in palio alle Finals di Torino (9-16 novembre).

Sinner: "Qui avversari difficili"

Così il n.2 ha commentato l'esordio a Riad: "Sarà una partita difficile, lui serve molto bene e si muove molto bene, cercherò di giocare il mio miglior tennis e vediamo cosa ne esce. È il secondo anno consecutivo che posso giocare a tennis qui, vediamo come sarà l'atmosfera ma sono contento. Sicuramente ogni anno è diverso e ogni anno ha le sue storie, ci sono avversari molto difficili e vediamo cosa posso fare".

Il 2025 di Sinner

7 finali e 2 Slam. È parte del bilancio stagionale di Sinner, che pur avendo perso la leadership del ranking mondiale non ha smesso di scrivere le pagine più belle della storia del tennis italiano, con il trionfo di Wimbledon contro il rivale e diretto concorrente in graduatoria.

È iniziata Zverev-Fritz

Al via il match fra Zverev e Fritz, con lo statunitense che dopo avere difeso la battuta ha firmato il primo break del match. A seguire, Sinner contro Tsitsipas.

Il 2025 di Tsitsipas

La rottura con il padre Apostolos (il cui rapporto non è mai stato idilliaco), il nuovo corso con Goran Ivanisevic interrotto dopo soli 2 tornei e le delusioni nel Grand Slam. Il 2025 è una delle stagioni più difficili per Tsitsipas, che oltre il trionfo di Dubai non è mai andato oltre il terzo turno nel resto della stagione, uscendo inoltre di scena al primo turno dell’Australian Open (Michelsen) e di Wimbledon (Royer) e al secondo del Roland Garros (Gigante) e dello Us Open (Altmaier).

La crisi di Tsitsipas (e dei primi Next Gen)

Numero 3 al mondo nel 2021, Tsistipas scende in campo a Riad da numero 24 Atp. Il greco si presenta alla sfida contro Sinner con alle spalle una stagione condizionata da una irrisolta crisi di risultati con importanti ripercussioni sulla tenuta mentale (il trionfo a Dubai unica nota positiva del 2025). Una crisi in realtà comune a un’intera generazione, quella dei primi Next Gen che sembrano non essere più in grado di gettarsi dal treno dei rimpianti per avere fallito il ricambio generazionale con i Big Threes. Non solo Tsitsipas: Zverev, Rublev, Khacanov, Coric, Shapovalov, Medvedev. Tranne quest’ultimo, campione allo Us Open 2021, nessuno è infatti mai riuscito incidere il proprio nome nell’albo d’oro di uno Slam.

Alcaraz e Djokovic in semifinale

Il tornei ha riservato un bye ai due tennisti con più Slam in bacheca, che scenderanno in campo direttamente in semifinale, con il serbo che attendere di conoscere l’esito del match fra Sinner e Tsitsipas.

Zverev-Fritz: a che ora si gioca

A dare il via alle danze sul cemento indoor di Riad saranno i numeri 3 e 4 al mondo, attesi in campo alle ore 18.30.

Alcaraz: “Capisco le critiche, ma noi qui per divertirci”

Il n.1 Atp è intervenuto per rispondere a chi contesta l’incongruenza tra le critiche dei tennisti al calendario e la partecipazione al torneo d’esibizione da 6 milioni di dollari: "Capisco le critiche, ma alle volte le persone non capiscono noi. Molti giocatori e molte persone discutono del calendario di come i giocatori si lamentino del calendario e poi giochino qualche esibizione. Tutto quello che posso dire è che giocare le esibizioni è un formato davvero diverso, una situazione diversa rispetto ai tornei ufficiali, dove si gioca per 15-16 giorni di fila, con una concentrazione così elevata e un impegno fisico così elevato. Ecco perché andiamo: ci divertiamo solo per uno o due giorni e giochiamo a tennis, e penso che sia fantastico, ed è per questo che a volte scegliamo le esibizioni. Giocare qui non è così impegnativo come quando affronti due settimane di un torneo. Ma va tutto bene. Sto recuperando la caviglia il più possibile e nel miglior modo possibile".

Six Kings Slam 2025

Si aprono oggi i cancelli dell’Anb Arena, che ospiterà la seconda edizione del torneo fino alla finale in programma sabato 18 ottobre. Questi i 6 “Kings” invitati al torneo:

Carlos Alcaraz (6 Slam)

(6 Slam) Jannik Sinner (4 Slam)

(4 Slam) Alexander Zverev (0 Slam)

(0 Slam) Taylor Fritz (0 Slam)

(0 Slam) Novak Djokovic (24 Slam)

(24 Slam) Stefanos Tsitsipas (0 Slam)

Sinner-Tsitsipas: i precedenti

Sinner e Tsitsipas si affronteranno per la 10ª volta in carriera. Il bilancio dei precedenti riporta 6 successi per il greco, che all’ultimo match disputato nel 2024 si è aggiudicato la semifinale di Monte Carlo per 6-4, 3-6, 6-4. Queste invece le 3 vittorie del 4 volte campione Slam:

Finals 2023, round robin, 6-4, 6-4.

Rotterdam 2023, 2º turno, 6-4, 6-3.

Roma 2020, 2º turno, 6-1, 6-7(9), 6-2.

Anb Arena, Riad, Arabia Saudita.