Six Kings Slam, esordio ok per Fritz: Zverev al tappeto, ora c'è Alcaraz

Nel primo match del "ricchissimo" torneo-esibizione "Six Kings Slam", in scena sul cemento di Riad, in Arabia Saudita, Taylor Fritz ha sconfitto in due set Alexander Zverev . Lo statunitense, numero 4 del mondo, si è imposto sul tedesco, terzo nel ranking internazionale, col punteggio di 6-3, 6-4. In semifinale Fritz affronterà Carlos Alcaraz . Dall'altra parte del tabellone, invece, è già in semifinale il serbo Novak Djokovic , che attende il vincitore della sfida tra l'azzurro Jannik Sinner , trionfatore a Riad nel 2024, e il greco Stefanos Tsitsipas , in scena questa sera. Per il tennista tedesco arriva la seconda sconfitta 'consecutiva', dopo aver rimediato l'eliminazione dal Masters 1000 di Shanghai contro il francese Rinderknech - cugino del vincitore del torneo cinese, Vacherot -, con Fritz che fa un passo in avanti in una delle competizioni più ricche di sempre: circa 6 milioni di dollari in palio per il primo classificato in Arabia Saudita, considerato addirittura il premio più alto di sempre nella storia del tennis a livello individuale.

Fritz, buona la prima contro Zverev: c'è Alcaraz in semifinale

Taylor Fritz, tennista statunitense numero 4 del ranking ATP, ha conquistato l'accesso alle semifinali del "Six Kings Slam" grazie alla vittoria su Zverev: il tennista tedesco è caduto sotto i colpi dello statunitense, concedendo entrambi i set al proprio avversario al termine del match durato circa un'ora. Ad attendere Fritz alla fase successiva del torneo saudita, ci sarà adesso il numero 1 al mondo: Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo, in attesa dell'esordio nella competizione, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni in merito a questa particolare tipologia di torneo, ritenuta decisamente più breve rispetto agli altri: "Ovviamente, capisco le critiche, ma a volte le persone non capiscono le opinioni di noi tennisti", ha detto lo spagnolo."Vedo un sacco di gente che si lamenta di come parliamo delle esibizioni ma non le capisco, perché, ripeto, per noi non è molto impegnativo a livello mentale giocare queste prove rispetto a quando affrontiamo tornei di due settimane".