Musetti, debutto con vittoria a Bruxelles: Hanfmann battuto in due set

Lorenzo Musetti batte Hanfmann per 2-0 (7-6, 7-5) e debutta nella miglior maniera nel torneo ATP 250 di Bruxelles . Il carrarino gioca una partita di grande sostanza e ritmo. Nei momenti clou ha tirato fuori il dritto che ha permesso di battere il tedesco. Una partita ben giocata contro un avversario che ha servito ottimamente, ben 86% di prime contro l’84% dell’italiano che ha conquistato il 66% di punti proprio sulla prima palla . Il numero 8 del Mondo, da testa di serie numero uno del torneo, sta andando in cerca di punti per le Finals e anche quella condizione migliore. Se l’australiano De Minaur non dovesse farcela per questioni fisiche Musetti entrerebbe dalla porta principale . Attualmente è l’ultimo a staccare il pass per Torino .

"Le Finals sono l'obiettivo della stagione"

Le parole del vincitore a fine gara: “Non è stato facile giocare contro di lui, ha servito molto bene, il mio tennis non si adatta a questo tipo di superficie, è stata una sfida difficile, soprattutto con me stesso. Lui, dunque, ha battuto molto bene e le condizioni erano molto rapide. Non sono riuscito a giocare da fondo e a rispondere come volevo, ma sono molto felice di come abbia giocato. Le Finals? È qualcosa che è dentro di me giocare ogni giorno, stava diventando un incubo, ci penso ogni settimana che sono in campo. Dopo il torneo di Wimbledon ho giocato solo pensando a questo, mentalmente ci sono, è l’obiettivo della stagione. A Torino giocheremo sul veloce, dove comuqnue sono migliorato”. E domani affronterà il francese Perricard, Musetti nei confronti diretti è avanti 4-0, ultimo successo in Cina.