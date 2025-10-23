Sinner-Cobolli: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il derby azzurro all'ATP di Vienna

"Siamo amici e trascorriamo tanti momenti insieme, sarà una partita difficile. Rispetto molto Flavio, sta facendo una stagione incredibile e sta crescendo torneo dopo torneo. Speriamo in una bella partita". Così Jannik Sinner a Sky Sport in vista del match con Cobolli all'Atp 500 di Vienna, con i due che si affronteranno per la prima volta da avversari. Sinner ha debuttato nel torneo vincendo con Altmaier. "È stata un'ottima partita, sono partito molto bene - ha osservato il numero due del mondo - Essere con dei break sopra ti dà una grande mano e sei un po' più rilassato nel giocare certi momenti. Il mio gioco si adatta meglio nei campi indoor, ma anche l'avversario ha le mie stesse sensazioni. Mi sento abbastanza bene e credo che si veda". Jannik, in vista della sfida che lo vedrà impegnato questo pomeriggio contro Coboldi, ha commentato anche la sua recente decisione di non prendere parte alla Coppa Davis con l’Italia: "Posso solo dire - spiega - che accetto tutte le critiche, ho già detto tutto su questo tema e non ho nulla da aggiungere".