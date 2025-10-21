Quel “no” di Sinner non è bello. Le sue Davis però restano

Però, vi prego, adesso non iniziate a ridisegnare i confini, spostando San Candido in Austria. Perché, no, non è mai bello dire di no alla Nazionale, ma ha fatto più Sinner per il tennis azzurro dell’esercito di ferventi patrioti che, dall’Italia, hanno sempre ottenuto molta più visibilità del talento che sono riusciti a dedicarle. Insomma, c’è chi chiacchiera e chi vince. Così, a distanza di mezzo secolo dall’unica Davis vinta, ne abbiamo conquistate due di seguito, con il contributo essenziale di Sinner che oggi, come molti suoi colleghi, si barcamena in un calendario assurdo, a cui la nuova Davis, made in Piqué, ha aggiunto la sua dose di assurdità.