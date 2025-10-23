Berrettini vince la maratona contro Norrie e vola ai quarti di finale a Vienna

VIENNA (Austria) - La lunga giornata azzurra al torneo Atp 500 di Vienna comincia con una bella vittoria: Matteo Berrettini accede ai quarti di finale dopo aver battuto il britannico Cameron Norrie (numero 35 al modo) con il punteggio di 7-6(6), 6-7(9), 6-4 dopo ben 3 ore e 15 minuti.

Nel primo set Matteo va sotto 4-1 con il rischio di 5-1, ma il romano mostra i muscoli: salva 3 palle break al 6° gioco, recupera il break, porta la frazione al Tie-Break dove, sul 6-6, Berrettini vince un durissimo scambio per portarsi set-point e poi chiudere 8-6! Gran battaglia anche nel secondo set, una sola palla break concessa (da Norrie al 2° gioco) e conclusione nuovamente al tie-beak dove il britannico annulla un match-point sul 9-8 e poi piazza 3 punti consecutivi per portare la partita al 3° set. Ancora battaglia serrata ma al 9° gioco Matteo fa breccia nel servizio di Norrie, si porta 15-40 e alla seconda opportunità si prende il break per portarsi 5-4 e servizio. Il romano non trema e si regala i quarti contro l'australiano Alex De Minaur (numro 7 al mondo).

A seguire subito in campo Matteo Arnaldi che se la vedrà contro la testa di serie numero 2 Alexander Zverev.

