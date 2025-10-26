Sinner non ce la fa più, la rivelazione in diretta: non l'aveva mai fatto prima!

Sinner batte Zverev: le parole dopo la finale

Così Sinner subito dopo la sfida con Zverev: "Vittoria che mi fa sentire benissimo. Finale iniziata malissimo per me: avevo palle break e invece sono partito indietro, ho cercato di rimanere incollato alla partita dal punto di vista mentale, di giocare il mio miglior tennis quando era importante. Il terzo set è stato un su e giù, però a volte sentivo anche molto bene la palla e ho cercato di spingere: sono felice di aver vinto un altro titolo. La cosa più importante è cercare di non mollare, di rimanere lì, di vedere quali sono le situazioni: ho cercato di fare le scelte giuste nei momenti giusti. La chiave è stata quella oggi: servire bene, risparmiare energie per i miei turni di battuta, anche questa era una cosa importante. Una grande performance per me ma per tutti e due".

Il grazie al team: "Non sempre semplice comprendermi"

Sinner ha tenuto poi il consueto discorso sul palco dopo la vittoria, innanzitutto con un messagio al suo avversario: "So che quest'anno è stato un anno difficile per te Alexander. Ma questa settimana è stata una buona settimana, congratulazioni a te e al tuo team". Poi passa al suo di team: "Grazie al sostegno e al lavoro che avete messo, anche nel comprendermi e a volte non è semplice. Ho qui anche tutta la mia famiglia, la mia fidanzata e gli amici. E grazie anche a chi segue da casa. Poi un ringraziamento all'organizzazione, ai raccattapalle. Ma anche al pubblico: grazie per il vostro sostegno, per essere numerosi. Questa è sempre una settimana speciale nel mio calendario".