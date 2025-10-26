Sinner non ce la fa più, la rivelazione in diretta: non l'aveva mai fatto prima!

Un match combattutissimo fino alla fine, ma è stato Jannik Sinner a spuntarla nell'ultimo atto del 500 di Vienna. Battuto in rimonta Alexander Zverev, sconfiggendolo per la seconda volta in una finale quest'anno (dopo l'Open d'Australia). Quarto titolo stagionale per il numero 2 del mondo, il 22esimo totale in carriera. Finale sofferta ma portata a casa in 2 ore e 28 minuti: 3-6, 6-3, 7-5 lo score. Sinner si impone per la seconda volta a Vienna (dopo il titolo nel 2023 su Medvedev), superando anche le avversità di un problema alla gamba accusato durante il terzo set.
Sinner batte Zverev: le parole dopo la finale
Così Sinner subito dopo la sfida con Zverev: "Vittoria che mi fa sentire benissimo. Finale iniziata malissimo per me: avevo palle break e invece sono partito indietro, ho cercato di rimanere incollato alla partita dal punto di vista mentale, di giocare il mio miglior tennis quando era importante. Il terzo set è stato un su e giù, però a volte sentivo anche molto bene la palla e ho cercato di spingere: sono felice di aver vinto un altro titolo. La cosa più importante è cercare di non mollare, di rimanere lì, di vedere quali sono le situazioni: ho cercato di fare le scelte giuste nei momenti giusti. La chiave è stata quella oggi: servire bene, risparmiare energie per i miei turni di battuta, anche questa era una cosa importante. Una grande performance per me ma per tutti e due".
Il grazie al team: "Non sempre semplice comprendermi"
Sinner ha tenuto poi il consueto discorso sul palco dopo la vittoria, innanzitutto con un messagio al suo avversario: "So che quest'anno è stato un anno difficile per te Alexander. Ma questa settimana è stata una buona settimana, congratulazioni a te e al tuo team". Poi passa al suo di team: "Grazie al sostegno e al lavoro che avete messo, anche nel comprendermi e a volte non è semplice. Ho qui anche tutta la mia famiglia, la mia fidanzata e gli amici. E grazie anche a chi segue da casa. Poi un ringraziamento all'organizzazione, ai raccattapalle. Ma anche al pubblico: grazie per il vostro sostegno, per essere numerosi. Questa è sempre una settimana speciale nel mio calendario".
Sinner 'presenta' Laila
Proprio con quella frase ("Qui c'é anche la mia famiglia, la mia fidanzata...") Jannik Sinner ha 'presenta' di fatto agli spettatori di Vienna e a tutti i suoi tifosi Laila Hasanovic. Dopo diversi gossip su relazioni amorose, la relazione con la modella danese era emersa nelle ultime settimane ma sempre coperte dalla voglia di privacy della coppia. Nei primi turni del torneo austriaco, Hasanovic si era accomodata nel box della famiglia Sinner, accanto alla madre e al padre del tennista, che però aveva glissato le domande sulla sua presenza. Oggi invece Sinner si è 'dichiarato', rivolgendosi alla tribuna dove Laila era con i familiari.
I complimenti di Zverev
Umore diverso chiaramente per Zverev, autore comunque di una grandissima prestazione. Dal tedesco i complimenti a Sinner: "Congratulazioni a Jannik, sei stato ingiocabile negli ultimi 2 anni. Per te un anno straordinario con le 4 finali slam: questa settimana sei stato il miglior giocatore. Al tuo team: bravissimi, ultimi 2 anni incredibili, continuate a migliorare. Jannik è importante ma anche voi siete una parte importante nei suoi miglioramenti. Complimenti e buona fortuna". Sul suo team invece: "Una buona settimana visto come si era partiti. Grazie a chi organizza il torneo, uno dei migliori dell’anno. Un grazie anche al pubblico: atmosfera bellissima".
