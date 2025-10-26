Sinner-Zverev, diretta Atp 500 Vienna: la finale in tempo reale

Benvenuti alla diretta del match fra Jannik Sinner e Alexander Zverev valido per la finale del 500 di Vienna . Il numero 2 al mondo si ripresenta all'ultimo atto di un torneo dopo il successo di Pechino, già preceduto dal trionfo all'Australian Open contro il numero 3 Atp e dalla storica conquista di Wimbledon. Il tedesco, alla sua terza finale stagionale, punta invece al secondo titolo dopo Monaco. I due sono poi attesi sul cemento de La Defense Arena di Parigi per l'ultimo 1000 in agenda.

13:40

Finale Vienna Sinner-Zverev: a che ora si gioca

Sinner e Zverev sono attesi sul centrale alle ore 14.

13:30

Finals 2025: la Race aggiornata

Questa la graduatoria per le qualificazioni alle Finals di Torino, in programma dal 9 al 16 novembre alla Inalpi Arena, con l’altro top ten azzurro in corsa per l’ultimo posto disponibile al costo di 4355 punti.

1 - Carlos Alcaraz 11050

11050 2 - Jannik Sinner 8840

8840 3 - Alexander Zverev 4610

4610 4 - Novak Djokovic 4580

4580 5 - Taylor Fritz 3885

6 - Ben Shelton 3780

7 - Alex de Minaur 3745

8 - Lorenzo Musetti 3685

9 - Félix Auger-Aliassime 3245

13:20

Finale doppio: trionfano i britannici Glasspool-Cash

Nella finale di doppio, ad aggiudicarsi il titolo è stato il tandem britannico Lloyd Glasspool-Julian Cash, che si è imposto in 2 set sulla coppia Lucas Miedler-Francisco Cabral con lo score 6-1, 7-6.

13:10

I trionfi di Sinner sull’indoor

Dei 18 titoli conquistati da Sinner sul cemento, 7 sono stati ottenuti sull’indoor. Tra questi, anche il primo titolo in carriera nel 2020 a Sofia, dove sconfisse il canadese Vasek Pospisil per 6-4, 3-6, 7-6 e difese poi il titolo l’anno successivo e le Finals di Torino del 2024, dove il 4 volte campione Slam è atteso il 9 novembre per iniziare la difesa del titolo. Questi tutti i trionfi indoor del campione azzurro:

Sofia 2023: Vasek Pospisil 6-4, 3-6, 7-6

6-4, 3-6, 7-6 Sofia 2021: Gael Monfils 6-3, 6-4

6-3, 6-4 Anversa 2021: Diego Schwartzman 6-2, 6-2

6-2, 6-2 Montpellier 2023: Maxime Cressy 7-6, 6-3

7-6, 6-3 Vienna 2023: Daniil Medvedev 7-6, 4-6, 6-3

7-6, 4-6, 6-3 Rotterdam 2024: Alex de Minaur 7-5, 6-4

7-5, 6-4 Finals Torino 2024: Taylor Fritz 6-4, 6-4

13:00

Zverev a Vienna

Questo invece il percorso del numero 3 Atp, che a Vienna ha eliminato gli azzurri Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti, sabotando così il piano per una finale italiana. Per il tedesco, anche il walk over su Tallon Griekspoor ai quarti.

Fearnley 6-4, 1-6, 7-6

6-4, 1-6, 7-6 Arnaldi 6-4, 6-4

6-4, 6-4 Griekspoor w/o

w/o Musetti 6-4, 7-5

12:50

Il cammino di Jannik allo Stadthalle

A Vienna, Sinner ha esordito superando Daniel Altmaier per 6-0, 6-2. Poi il successo nel primo derby azzurro con Flavio Cobolli, sconfitto per 6-2, 7-6 e le vittorie contro Aleksandr Bublik e Alex de Minaur, battuti rispettivamente con un doppio 6-4 e con lo score 6-3, 6-4.

12:40

Il trionfo di Sinner a Vienna 2023

Il campione azzurro punta a replicare il trionfo del 2023, quando al Wiener Stadthalle sconfisse Daniil Medvedev per 7-6(7), 4-6, 6-3. Fu uno dei tre trionfi consecutivi contro il russo, già confitto a Pechino poche settimane prima e successivamente battuto a Melbourne nel 2024, quando il campione azzurro conquistò il suo primo Slam in carriera.

12:30

Sinner-Zverev: i precedenti

Sinner e Sverev si affrontano per l'8ª volta in carriera, con il tedesco che vanta un successo in più sull'azzurro. Questi tutti i precedenti:

Australian Open, 2025, finale: Sinner b. Zverev 6-3, 7-6(4), 6-3

b. Zverev 6-3, 7-6(4), 6-3 Cincinnati, 2024, semifinale: Sinner b. Zverev 7-6(9), 5-7, 6-4

b. Zverev 7-6(9), 5-7, 6-4 US Open, 2023, sedicesimi: Zverev b. Sinner 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3

b. Sinner 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3 Monte-Carlo, 2022, quarti: Zverev b. Sinner 5-7, 7-6(5), 6-3

b. Sinner 5-7, 7-6(5), 6-3 US Open, 2021, sedicesimi: Zverev b. Sinner 7-6(7), 6-4, 6-4

b. Sinner 7-6(7), 6-4, 6-4 Cologne 2, 2020, semifinale: Zverev b. Sinner 7-6(3), 6-3

b. Sinner 7-6(3), 6-3 Roland Garros, 2020, sedicesimi: Sinner b. Zverev 6-3, 6-3, 4-6, 6-3

Wiener Stadthalle, Vienna, Austria.