Sinner-Alcaraz, la sfida è totale: da Vienna fino a Torino. E quella racchetta d'oro da 4 kg vale...

Sinner: studio, applicazione, sacrifici

"Mi piacerebbe giocare sempre così bene", butta lì Sinner, che davvero non è uno sciocco. Sa bene anche lui (l’ha verificato nei fatti) che su quei ritmi di gioco ossessivi che produce, e sotto quella tempesta di colpi, anche Sua Fluidità assume forma gassosa e tende a dissolversi nell’aere. Carlitos ha cuore e attributi, e ha reagito aggrappandosi alla parte migliore del proprio repertorio, scelta che ha reso la seconda frazione della finale, uno dei set più entusiasmanti dell’intera stagione. Ma alla fine ha ottenuto sei game, non ha avuto manco mezza palla break, e sui servizi di “Giannik” gli è andata di lusso quando si è issato fino al 30 pari. Nel corso della stagione Sinner ha giocato 49 match, 28 negli Slam, 21 negli altri tornei, ne ha vinti 43, e ha applicato la regola del “sei”, la stessa imposta a Carlitos nella finale di Riad (parliamo dunque di game concessi all’avversario) otto volte nei tornei due su tre, tredici volte invece quella dei “nove game” nei tornei tre su cinque dello Slam, per un totale di 21 match, poco meno della metà dei confronti giocati. La strada del dominio totale, Sinner la conosce bene, e quando può la mette in pratica. E quel "mi piacerebbe giocare sempre così", sa tanto di obiettivo futuro, da raggiungere con i modi che ben conosce: studio, applicazione, sacrifici.