Sinner n°1 a fine anno se...: le combinazioni, cosa serve per vedere Jannik sorpassare Alcaraz

Due ore e 28 minuti sono serviti a Jannik Sinner per battere Alexandere Zverev nella finale ATP 500 di Vienna, con l'altoatesino che si è imposto con un punteggio di 3-6, 6-3, 7-5. Match che si è deciso all'11° gioco del terzo set, quando i crampi avevano cominciato a prendere il sopravvento nelle sue gambe. Jannik però ha stretto i denti e ha combattuto fino all'ultimo punto, conquistando di fatto il suo quarto trofeo stagionale, dopo quelli arrivati dai successi di Australian Open, Wimbledon e Pechino. Ora la testa va a Parigi dove si giocherà l'ultimo Masters 1000 della stagione (da oggi fino al 2 novembre) e successivamente alla Inalpi Arena di Torino, quando dal 9 al 16 novembre si svolgeranno le Nitto ATP Finals. Quattro i posti già assegnati in singolare: Carlos Alcaraz, Sinner, Zverev e Novak Djokovic. Ora rimane da capire chi avrà la meglio per aggiudicarsi le altre 4 posizioni rimaste e accedere cosi all'evento che si svolgerà nel capoluogo piemontese.
Sinner e Musetti per entrare nella storia: le Finals per Lorenzo sono più vicine
Quella di Musetti è l'altra certezza per il tennis italiano, dato che la semifinale all'ATP 500 di Vienna mantiene il tennista italiano in una posizione favorevole per raggiungere la prima qualificazione alle Nitto ATP Finals. Ottavo nella PIF ATP Live Race To Turin, l'azzurro ha aumentato a 440 punti il suo vantaggio su Felix Auger-Aliassime a due settimane dall'appuntamento di fine stagione. Quattro i partecipanti ancora da definire: Taylor Fritz, Ben Shelton, Alex de Minaur e Musetti occupano attualmente queste posizioni, mentre Auger-Aliassime, Casper Ruud e Daniil Medvedev guidano il gruppo degli inseguitori. Restano da disputare l'ultimo Masters 1000, a Parigi, e i due ATP 250 ad Atene e Metz della prossima settimana. Musetti potrebbe anche entrare nella storia del tennis italiano: infatti, mai prima d'ora due tennisti azzurri si sono qualificati per le Finals nello stesso anno in singolare.Nel 2021 Matteo Berrettini si ritira dopo il primo set del primo incontro per infortunio agli addominali, e venne poi sostituito da Sinner come riserva.
Sinner, primo posto compromesso: Parigi Indoor e le Finals di Torino potrebbero non bastare
Nonostante la vittoria a Vienna dell'altoatesino però, restano davvero poche le chances di vedere Sinner chiudere il 2025 al primo posto del ranking mondiale, come ha ammesso l'azzurro. "Finire l'anno da numero 1? Quasi impossibile, ma resta una grande stagione", ha detto a Vienna. Il campione altoatesino, anche vincendo a Parigi l'ultimo Masters 1000 della stagione e a Torino le Nitto ATP Finals da imbattuto, arriverebbe massimo a quota 11.500 punti. Carlos Alcaraz invece, attuale numero 1, compresi i 10 punti garantiti a Parigi, parte da una base sicura di 11.050 punti, ovvero 450 in meno di Sinner. Per conservare il primato, pertanto, in caso di en plein di Sinner negli ultimi due tornei, allo spagnolo basterebbe arrivare in finale a Parigi (650 punti). Per lasciare i giochi aperti fino a Torino, invece, Alcaraz dovrebbe perdere al massimo in semifinale (400 punti). In questa maniera si fermerebbe a 11.440, appena 60 in meno rispetto a Sinner. E questo costringerebbe Alcaraz a dover vincere almeno una delle tre partite del girone all'italiana di Torino per chiudere il 2025 da numero 1 a prescindere da cosa farà Sinner alle Finals. L'ipotesi migliore per Sinner rimane quella che il suo rivale faccia al massimo i quarti a Bercy (200 punti) e vinca una sola partita a Torino (200) senza raggiungere le semifinali. Difficile, ma non impossibile.
Ranking mondiale, la classifica aggiornata
Di seguito la classifica della nuova top ten ATP:
1. Carlos Alcaraz (Esp) 11.340
2. Jannik Sinner (Ita) 10.500
3. Alexander Zverev (Ger) 6.160
4. Taylor Fritz (Usa) 4.685
5. Novak Djokovic (Srb) 4.580
6. Alex De Minaur (Aus) 3.935
7. Ben Shelton (Usa) 3.820
8. Lorenzo Musetti (Ita) 3.685
9. Casper Ruud (Nor) 3.235
10. Felix Auger-Aliassime (Can) 3.195
