Sinner n°1 a fine anno se...: le combinazioni, cosa serve per vedere Jannik sorpassare Alcaraz

Due ore e 28 minuti sono serviti a Jannik Sinner per battere Alexandere Zverev nella finale ATP 500 di Vienna, con l'altoatesino che si è imposto con un punteggio di 3-6, 6-3, 7-5. Match che si è deciso all'11° gioco del terzo set, quando i crampi avevano cominciato a prendere il sopravvento nelle sue gambe. Jannik però ha stretto i denti e ha combattuto fino all'ultimo punto, conquistando di fatto il suo quarto trofeo stagionale, dopo quelli arrivati dai successi di Australian Open, Wimbledon e Pechino. Ora la testa va a Parigi dove si giocherà l'ultimo Masters 1000 della stagione (da oggi fino al 2 novembre) e successivamente alla Inalpi Arena di Torino, quando dal 9 al 16 novembre si svolgeranno le Nitto ATP Finals. Quattro i posti già assegnati in singolare: Carlos Alcaraz, Sinner, Zverev e Novak Djokovic. Ora rimane da capire chi avrà la meglio per aggiudicarsi le altre 4 posizioni rimaste e accedere cosi all'evento che si svolgerà nel capoluogo piemontese.