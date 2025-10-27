Sonego avanza a Parigi: Korda si arrende in 2 set. Il prossimo avversario

Lorenzo Sonego avanza a Parigi. L'azzurro supera all'esordio Sebastian Korda nel match valido per il primo turno del 1000 francese (l'ultimo in agenda). A La Defence Arena, dove il Masters si è trasferito laciando l'Accor Arena di Bercy dopo 38 anni, il numero 46 Atp si è imposto in 2 set con lo score 6-2, 6-3. Un punteggio che apre inoltre le porte per il primo derby azzurro. Al secondo turno infatti Sonego ritroverà Lorenzo Musetti - in piena corsa per le Finals di Torino - all'esordio di Vienna 2024, quando il numero 8 al mondo si impose per 6-3, 6-2.

Avanti Cobolli. Out Darderi, Arnaldi e Bellucci

Il successo di Sonego segue inoltre l'esordio vincente di Flavio Cobolli, che ha sconfitto Tomas Machac in 2 set con lo score 6-1, 6-4. Il campione di Bucarest e Amburgo affronterà il numero 6 Ben Shelton. Escono invece di scena Luciano Darderi e Mattia Arnaldi, caduti rispettivamente contro Arthur Cazaux (6-7, 6-7) e Jacob Fearlney (5-7, 2-6). Eliminato anche Mattia Bellucci, andato ko con Reilly Opelka (3-6, 4-6).