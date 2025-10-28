Sinner-Bergs: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters di Parigi in tempo reale

PARIGI (FRANCIA) - Reduce dai successi al Six Kings Slam e a Vienna, mercoledì 29 ottobre, non prima delle ore 15, Jannik Sinner fa il proprio esordio al Masters 1000 di Parigi affrontando Zizou Bergs nel terzo match in programma sul cemento de La Défense Arena - prima d'ora il torneo si disputava a Bercy -. Imbattuto da 21 match su questa superficie, l'obiettivo dell'altoatesino è quello di tornare in vetta alla classifica, posto attualmente occupato dallo spagnolo Carlos Alcaraz. L'ultima apparizione dell'azzurro in questo torneo risale al 2023 quando diede forfait prima degli ottavi di finale e dopo aver giocato fino alle 2.37 contro McDonald. Nelle altre due partecipazioni venne eliminato al primo turno: nel 2022 dallo svizzero Marc-Andrea Hüsler e nel 2021 da Alcaraz, in quello che è stato il primo precedente tra i due nel circuito Atp. Il belga, numero 41 della classifica mondiale, ha invece battuto all'esordio Alex Michelsen, piegato in tre set dopo quasi due ore di gioco con il punteggio di 6-3 2-6 6-2. Per Bergs sarà il secondo match in carriera contro un top 3 dopo il ko a Tokyo lo scorso settembre con Alcaraz.