Alcaraz ko, Sinner numero 1 se trionfa a Parigi! Poi a Torino il duello per il trono: le combinazioni

Sinner sulla rinuncia alla Coppa Davis con l'Italia

Spiega poi le scelte fatte. "Parigi è un torneo che non ho mai giocato al meglio, sono qui nella speranza di migliorarmi. Ma l’attenzione resta fissa su Torino, dove l’anno scorso ho giocato un torneo fantastico. La finale con Zverev a Vienna è stata molto fisica. Sto recuperando le energie. La Davis? La decisione è presa, e non la cambio". Da sindacalista, però, le scatole un po’ gli girano. C’è da capirlo. E un po’ da sorprendersi, per l’attività di sostegno alla categoria che il nostro svolge senza che nulla trapeli. Così, si è scoperto (da un’intervista sul Guardian) che JS era nei tre che dovevano dibattere e pianificare con i tornei Slam una migliore ripartizione del montepremi. Al centro delle discussioni - avvenute tra Parigi e Wimbledon -, Sinner, De Minaur e Ruud, ai quali si è unito Zverev (per il circuito femminile c’erano Sabalenka, Gauff e Keys, e poi Bencic), figuravano anche l’assistenza sanitaria e le pensioni. "Le conversazioni sembravano costruttive - ha spiegato Sinner -, ma siamo rimasti delusi quando hanno detto che non possono dare seguito alle nostre proposte finché non saranno risolte altre questioni". Una sola, in realtà: gli Slam non trovano prudente muoversi finché non sarà risolta la querela ricevuta dalla PTPA, fondata da Djokovic (l’unico tra i Top Ten, che non ha preso parte alle discussioni avviate). "Nulla impedisce agli Slam di affrontare in questo momento i discorsi sulla tutela per i giocatori, come pensioni e assistenza sanitaria. Gli Slam sono gli eventi più importanti e generano la maggior parte dei ricavi del tennis, quindi chiediamo un contributo equo per sostenere tutti i giocatori e un montepremi che rifletta al meglio i guadagni di questi tornei. Noi vogliamo collaborare per trovare soluzioni che siano positive per tutti". Sinner non ha usato parole di rottura, ma le voci del tennis indicano che la strada del compromesso sarà difficile, e che da parte dei tornei vi sia scarsa voglia di collaborare.