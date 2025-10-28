Clamoroso Alcaraz! Subito fuori a Parigi: "Voglio solo tornare a casa". Sinner può tornare numero 1

“Voglio solo tornare a casa”

“Cercherò di prepararmi al meglio, andando a Torino, andando alla Coppa Davis, tornei davvero importanti che mi aspettano in questo momento. In questo momento voglio solo tornare a casa e vedere cosa farò. Ma ovviamente mi allenerò e mi preparerò, e cercherò di non far succedere di nuovo una cosa del genere. Sono arrivato qui davvero bene, sono arrivato qui con molta energia. Sono arrivato qui pensando di poter ottenere buoni risultati perché ho giocato un tennis davvero buono. Questo è l'anno migliore per me in termini di gioco, alla fine. Ho parlato con altri giocatori, con la mia squadra, e mi sento benissimo. Altri anni mi sentivo esausto, stanco, mentalmente, fisicamente, ma quest'anno mi sento bene. Ho saltato Shanghai. Sono stato a casa per parecchi giorni, così ho potuto divertirmi e rilassarmi, ho ricaricato la batteria, quindi non so cosa sia successo qui. Ma non lo so. È un torneo in cui, sì, è davvero difficile per me giocare bene, ma troverò la soluzione e finirò per giocare un ottimo tennis anche qui”.