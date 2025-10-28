Clamoroso Alcaraz! Subito fuori a Parigi: "Voglio solo tornare a casa". Sinner può tornare numero 1

PARIGI (FRANCIA) - Clamoroso a Parigi: Carlos Alcaraz perde al debutto contro il britannico Cameron Norrie. Una sconfitta che potrebbe pesare tantissimo: in caso di successo sul cemento francese, infatti, Jannik Sinner supererebbe lo spagnolo e tornerebbe nuovamente in vetta alla classifica mondiale. Dopo una stagione segnata dalla continuità, l'iberico commette 54 errori gratuiti e, piuttosto nervoso, si fa sorprendere dal britannico che ne approfitta facendo un grande regalo all'azzurro.
Alcaraz ko a Parigi: che regalo a Sinner!
Al "Rolex Paris Masters", ultimo Masters 1000 della stagione con un montepremi 6.128.940 euro in corso sul duro indoor della Defense Arena, a Nanterre, che per la prima volta ospita il torneo tradizionalmente di scena a Bercy, Alcaraz si aggiudica il primo set con il punteggio di 6-4. Norrie, però, reagisce: pareggia i conti vincendo 6-3 al secondo e poi, dopo 2 ore e 25 minuti di gioco, chiude la contesa imponendosi 6-4.
Alcaraz in conferenza: “Non stavo bene”
“Oggi non mi sentivo bene. Ho commesso molti errori. Non mi sentivo... non mi sentivo per niente bene. Penso che anche Norrie abbia giocato un tennis davvero ottimo oggi e una partita solida. E credo che questa sia stata la chiave. Ho fatto molti allenamenti qui, e mi sentivo benissimo, mi muovevo bene in campo, colpivo la palla. Avevo tutte le idee chiare, tutti gli obiettivi chiari. Ma oggi, anche nel primo set, anche se ho vinto, sentivo di poter fare molto di più di quello che ho fatto. Nel secondo set ho provato solo a fare meglio, ma è stato esattamente l'opposto. Mi sento ancora peggio. Credo di dover dare merito anche a Cam, perché credo che non mi abbia lasciato rientrare in partita. Ho avuto poche palle break. Non ho accettato errori facili. Sono davvero deluso dal mio livello di oggi”.
“Voglio solo tornare a casa”
“Cercherò di prepararmi al meglio, andando a Torino, andando alla Coppa Davis, tornei davvero importanti che mi aspettano in questo momento. In questo momento voglio solo tornare a casa e vedere cosa farò. Ma ovviamente mi allenerò e mi preparerò, e cercherò di non far succedere di nuovo una cosa del genere. Sono arrivato qui davvero bene, sono arrivato qui con molta energia. Sono arrivato qui pensando di poter ottenere buoni risultati perché ho giocato un tennis davvero buono. Questo è l'anno migliore per me in termini di gioco, alla fine. Ho parlato con altri giocatori, con la mia squadra, e mi sento benissimo. Altri anni mi sentivo esausto, stanco, mentalmente, fisicamente, ma quest'anno mi sento bene. Ho saltato Shanghai. Sono stato a casa per parecchi giorni, così ho potuto divertirmi e rilassarmi, ho ricaricato la batteria, quindi non so cosa sia successo qui. Ma non lo so. È un torneo in cui, sì, è davvero difficile per me giocare bene, ma troverò la soluzione e finirò per giocare un ottimo tennis anche qui”.
Cobolli eliminato a Parigi
Niente da fare anche per Flavio Cobolli che dopo aver liquidato la pratica Machac al debutto con il punteggio di 6-1 6-4 viene eliminato al secondo turno dall'americano Ben Shelton, quinto favorito del seeding. Il tennista romano, numero 23 del ranking mondiale, cede dopo un'ora e 33 minuti con lo score di 7-6 6-3.
