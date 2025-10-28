PARIGI (FRANCIA) - Reduce dai successi al Six Kings Slam e a Vienna, Jannik Sinner fa il proprio esordio al Masters 1000 di Parigi superando Zizou Bergs in due set ed iniziando la rincorsa al numero 1 del ranking. Dopo la clamorosa eliminazione di Alcaraz con Norrie, l'altoatesino tornerebbe sul trono del ranking vincendo il torneo sul cemento francese. Imbattuto da 22 match su questa superficie, Jannik sbriga la pratica contro il tennista belga chiudendo in 6-4, 6-2 dopo un'ora e mezza di gioco. Agli ottavi per il campione azzurro la sfida contro l'argentino Francisco Cerundolo che ha eliminato prima Duzmhur e poi Kecmanovic.
Sinner vince il match: Bergs ko 6-4 6-2
Chiude l'incontro al primo match point Jannik Sinner, Bergs ko in due set. L'altoatesino sfida Cerundolo agli ottavi
Secondo set: Jannik ipoteca il match, 4-1
Bergs porta a casa il terzo game in battuta, pur lottando cede il turno di Sinner al servizio, poi subisce un altro break, che vale all'azzurro il 4-1 e la seria ipoteca sul match.
Secondo set: subito break di Sinner, 2-0!
Pronti, via e Sinner strappa il servizio a Bergs. Poi, al servizio, lascia l'avversario a 15 e allunga sul 2-0.
L'azzurro chiude il primo set sul 6-4
Con i due attanti pressoché perfetti al servizio, il match scivola rapidamente al decimo gioco dove Sinner, in battuta, chiude il primo set con il punteggio di 6-4.
Primo set: Jannik ancora avanti, 4-2!
Sinner non fallisce il servizio e si porta sul 3-1, Bergs fa lo stesso e risponde conquistando il secondo game personale del match. Il tennista azzurro persevera e al servizio conquista un altro game, allungando di due sul tennista belga.
Primo set: Sinner concede un game a Bergs, 2-1!
Il numero 2 del ranking ATP inizia al meglio il match contro il tennista belga, riuscendo a conquistare i primi due game. Il testa a testa andato in scena nel terzo, invece, si conclude a favore di Bergs che riduce le distanze e si porta a -1 da Jannik.
I precedenti tra Sinner e Bergs
Nessun precedente tra Jannik Sinner e Zizou Bergs. Il match in programma mercoledì 29 ottobre, non prima delle ore 15, a La Défense Arena di Parigi, valido per il secondo turno del Masters 1000 sul cemento francese, sarà dunque il primo incrocio tra i due tennisti.
Sinner-Bergs: diretta tv e streaming
Il match fra Jannik Sinner e Zizou Bergs sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis(203). Inoltre sarà visibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
