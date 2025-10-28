PARIGI (FRANCIA) - Reduce dai successi al Six Kings Slam e a Vienna, Jannik Sinner fa il proprio esordio al Masters 1000 di Parigi superando Zizou Bergs in due set ed iniziando la rincorsa al numero 1 del ranking . Dopo la clamorosa eliminazione di Alcaraz con Norrie , l'altoatesino tornerebbe sul trono del ranking vincendo il torneo sul cemento francese. Imbattuto da 22 match su questa superficie, Jannik sbriga la pratica contro il tennista belga chiudendo in 6-4, 6-2 dopo un'ora e mezza di gioco. Agli ottavi per il campione azzurro la sfida contro l'argentino Francisco Cerundolo che ha eliminato prima Duzmhur e poi Kecmanovic .

Sinner vince il match: Bergs ko 6-4 6-2

Chiude l'incontro al primo match point Jannik Sinner, Bergs ko in due set. L'altoatesino sfida Cerundolo agli ottavi

Secondo set: Jannik ipoteca il match, 4-1

Bergs porta a casa il terzo game in battuta, pur lottando cede il turno di Sinner al servizio, poi subisce un altro break, che vale all'azzurro il 4-1 e la seria ipoteca sul match.

Secondo set: subito break di Sinner, 2-0!

Pronti, via e Sinner strappa il servizio a Bergs. Poi, al servizio, lascia l'avversario a 15 e allunga sul 2-0.

L'azzurro chiude il primo set sul 6-4

Con i due attanti pressoché perfetti al servizio, il match scivola rapidamente al decimo gioco dove Sinner, in battuta, chiude il primo set con il punteggio di 6-4.

Primo set: Jannik ancora avanti, 4-2!

Sinner non fallisce il servizio e si porta sul 3-1, Bergs fa lo stesso e risponde conquistando il secondo game personale del match. Il tennista azzurro persevera e al servizio conquista un altro game, allungando di due sul tennista belga.

Primo set: Sinner concede un game a Bergs, 2-1!

Il numero 2 del ranking ATP inizia al meglio il match contro il tennista belga, riuscendo a conquistare i primi due game. Il testa a testa andato in scena nel terzo, invece, si conclude a favore di Bergs che riduce le distanze e si porta a -1 da Jannik.

I precedenti tra Sinner e Bergs

Nessun precedente tra Jannik Sinner e Zizou Bergs. Il match in programma mercoledì 29 ottobre, non prima delle ore 15, a La Défense Arena di Parigi, valido per il secondo turno del Masters 1000 sul cemento francese, sarà dunque il primo incrocio tra i due tennisti.

Sinner-Bergs: diretta tv e streaming

Il match fra Jannik Sinner e Zizou Bergs sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis(203). Inoltre sarà visibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito