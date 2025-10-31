Sinner-Shelton, diretta Atp Parigi: i quarti di finale di Jannik in tempo reale

PARIGI (Francia) - Jannik Sinner sfida Bob Shelton ai quarti di finale del "Rolex Paris Masters", ultimo torneo Atp 1000 della stagione, in corso sul cemento indoor de "La Defense Arena" della capitale francese. L'altoatesino ha superato gli ottavi battendo in due set l'argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6 (5) 6-1 in un'ora e 26'. Ora il campione azzurro affronta il tennista statunitense per l'accesso in semifinale. Segui l'incontro in tempo reale sul nostro sito.
18:14
Bublik batte De Minaur: il quadro delle semifinali a Parigi
Alexander Bublik (numero 13 la mondo) batte in rimonta Alex De Minaur (numero 6 al mondo) con il punteggio di 6-7, 6-4, 7-5 e si qualifica per le semifinali del Masters 1000 di Parigi dove affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, nonché diretto avversario di Lorenzo Musetti per l'ultimo pass valido per le Nitto Atp Finals dove, attenzione, Bublik è ancora in corsa dopo il successo odierno.
17:55
Il percorso di Sinner
Jannik, dopo il primo turno di bye, ha battuto in due set Bergs (6-4 6-2) e Cerundolo (7-5 6-1).
17:42
ll cammino di Shelton
Dopo il bye nel primo turno, lo statunitense ha raggiunto i quarti battendo prima Cobolli al secondo turno e poi Rublev agli ottavi di finale.
17:30
Sinner-Shelton, i precedenti
Quello di questa sera sarà l'8° scontro diretto tra l'azzurro e lo statunitense con Jannik che comanda per 6-1 con 6 vittorie consecutive all'attivo. L'ultima sfida risale sempre ai quarti di finale ma di Wimbledon con Sinner che si impose in tre set
• 2023 - Shanghai (R16): Shelton 26-, 6-3, 7-6
• 2023 - Vienna (R32): Sinner 7-6, 7-5
• 2024 - Indian Wells (R16): 7-6, 6-1
• 2024 - Wimbledon (R16): Sinner 6-2, 6-4, 7-6
• 2024 - Shanghai (R16): Sinner 6-4, 7-6
• 2025 - Australian Open (SF): 7-6, 6-2, 6-2
• 2025 - Wimbledon (QF): SInner 7-6, 6-4, 6-4
17:27
Le parole di Sinner
"Sono stato due volte avanti nel primo set ma non sono riuscito a convertire e non mi sono messo in una posizione semplice. Sono comunque molto contento per come ho concluso il match, è stata un'ottima partita. E questo mi dà fiducia per continuare bene, vedremo cosa succederà. Spero di recuperare fisicamente che è la priorità. Comunque una buona performance" ha detto Sinner dopo la vittoria agli ottavi.
Defense Arena, Parigi