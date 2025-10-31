Sinner-Shelton, diretta Atp Parigi: i quarti di finale di Jannik in tempo reale

18:14

Bublik batte De Minaur: il quadro delle semifinali a Parigi

Alexander Bublik (numero 13 la mondo) batte in rimonta Alex De Minaur (numero 6 al mondo) con il punteggio di 6-7, 6-4, 7-5 e si qualifica per le semifinali del Masters 1000 di Parigi dove affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, nonché diretto avversario di Lorenzo Musetti per l'ultimo pass valido per le Nitto Atp Finals dove, attenzione, Bublik è ancora in corsa dopo il successo odierno.



17:55

Il percorso di Sinner

Jannik, dopo il primo turno di bye, ha battuto in due set Bergs (6-4 6-2) e Cerundolo (7-5 6-1).

17:42

ll cammino di Shelton

Dopo il bye nel primo turno, lo statunitense ha raggiunto i quarti battendo prima Cobolli al secondo turno e poi Rublev agli ottavi di finale.

17:30

Sinner-Shelton, i precedenti

Quello di questa sera sarà l'8° scontro diretto tra l'azzurro e lo statunitense con Jannik che comanda per 6-1 con 6 vittorie consecutive all'attivo. L'ultima sfida risale sempre ai quarti di finale ma di Wimbledon con Sinner che si impose in tre set

• 2023 - Shanghai (R16): Shelton 26-, 6-3, 7-6

• 2023 - Vienna (R32): Sinner 7-6, 7-5

• 2024 - Indian Wells (R16): 7-6, 6-1

• 2024 - Wimbledon (R16): Sinner 6-2, 6-4, 7-6

• 2024 - Shanghai (R16): Sinner 6-4, 7-6

• 2025 - Australian Open (SF): 7-6, 6-2, 6-2

• 2025 - Wimbledon (QF): SInner 7-6, 6-4, 6-4

17:27

Le parole di Sinner

"Sono stato due volte avanti nel primo set ma non sono riuscito a convertire e non mi sono messo in una posizione semplice. Sono comunque molto contento per come ho concluso il match, è stata un'ottima partita. E questo mi dà fiducia per continuare bene, vedremo cosa succederà. Spero di recuperare fisicamente che è la priorità. Comunque una buona performance" ha detto Sinner dopo la vittoria agli ottavi.

Defense Arena, Parigi