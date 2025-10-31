Musetti, la strada verso le ATP Finals si fa sempre più in salita: l'ultima mossa

Si fa sempre più in salita la corsa di Lorenzo Musetti per ottenere il pass alle Atp Finals. L'approdo in semifinale all'Atp di Parigi di Felix Auger-Aliassime aumenta le chance del canadese di sorpassare il carrarino, attualmente numero 8 del ranking. Musetti occupa attualmente l’ottava posizione con 3.685 punti all’attivo dopo aver perso al secondo turno sul cemento della capitale francese contro Lorenzo Sonego. Auger-Aliassime insegue a quota 3.595, con la possibilità di superarlo in caso di accesso all’atto conclusivo (3.845) e con la chance di conquistare matematicamente il pass per le Finals in caso di trionfo. Musetti sarà chiamato a scendere in campo anche la settimana prossima, l’ultima prima delle Finals. L’azzurro ha chiesto una wild card per il torneo ATP 250 di Atene per cercare di respingere l'assalto del canadese (se dovesse perdere in semifinale) o per provare un controsorpasso, in caso di sconfitta nell’atto conclusivo. In alternativa c'è l'Atp 250 di Metz.
Musetti, la pressione di Aliassime aumenta
Felix Auger Aliassime è approdato alle semifinali del torneo indoor di Parigi e si avvicina sempre più a Lorenzo Musetti nella corsa per ottenere il pass per le Atp Finals di Torino. Adesso il canadese è a soli 90 punti dall'azzurro nella classifica Race live. Per il "Master" di fine anno resta da assegnare l'ultimo posto. Musetti infatti è ottavo tallonato da Auger Aliassime e probabilmente sarà decisiva la prossima settimana. Nei quarti di finale del "Rolex Paris Masters", ultimo Atp 1000 della stagione, in corso sul cemento de "La Defense Arena" della capitale francese, il tennista canadese, numero 10 del mondo e nona forza del tabellone, ha battuto nettamente il monegasco Valentin Vacherot, 40 del ranking internazionale, con un duplice 6-2. In semifinale Auger Aliassime attende il vincente del match fra Bublik e De Minaur. Lo stesso Bublik e Medvedev, in campo oggi a Parigi, sempre nei quarti, contro Zverev potrebbero strappare ancora l'ultimo biglietto per Torino, ma devono necessariamente vincere il 1000 della capitale francese e fare bene anche la prossima settimana.