Musetti, la strada verso le ATP Finals si fa sempre più in salita: l'ultima mossa

Musetti, la pressione di Aliassime aumenta

Felix Auger Aliassime è approdato alle semifinali del torneo indoor di Parigi e si avvicina sempre più a Lorenzo Musetti nella corsa per ottenere il pass per le Atp Finals di Torino. Adesso il canadese è a soli 90 punti dall'azzurro nella classifica Race live. Per il "Master" di fine anno resta da assegnare l'ultimo posto. Musetti infatti è ottavo tallonato da Auger Aliassime e probabilmente sarà decisiva la prossima settimana. Nei quarti di finale del "Rolex Paris Masters", ultimo Atp 1000 della stagione, in corso sul cemento de "La Defense Arena" della capitale francese, il tennista canadese, numero 10 del mondo e nona forza del tabellone, ha battuto nettamente il monegasco Valentin Vacherot, 40 del ranking internazionale, con un duplice 6-2. In semifinale Auger Aliassime attende il vincente del match fra Bublik e De Minaur. Lo stesso Bublik e Medvedev, in campo oggi a Parigi, sempre nei quarti, contro Zverev potrebbero strappare ancora l'ultimo biglietto per Torino, ma devono necessariamente vincere il 1000 della capitale francese e fare bene anche la prossima settimana.