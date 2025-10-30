Zverev, ennesima lamentela sui campi: "Non mi sento ricompensato". E Sinner risponde

"Non vorrei sembrare quello che ne parla ogni settimana, ma penso che la superficie sia piuttosto strana qui". Impegnato nel Masters 1000 di Parigi, dove ha battuto Camilo Ugo Carabelli all'esordio in tre set, Alexander Zverev si è espresso così a Eurosport in merito ai campi della nuova sede del torneo parigino, che quest'anno non si svolge più a Bercy ma a La Defénse. Continua dunque la battaglia portata avanti dal tennista tedesco , che a Shanghai aveva dichiarato che il dominio di Alcaraz e Sinner è favorito anche alla lentezza dei campi .

Zverev non ci sta

Anche a Parigi, secondo Zverev il problema si ripresenta: "La superficie è molto lenta e ha pochissimo rimbalzo, quindi è difficile effettuare colpi di qualità. E anche se si colpisce bene, non si ha la sensazione di essere particolarmente ricompensati. Se si colpisce con un colpo liftato e pesante, la palla rimane molto bassa; se si colpisce con un colpo veloce, la palla rallenta. Ho l'impressione che i buoni colpi che i grandi giocatori padroneggiano non siano efficaci come su altri campi. Forse è questo uno dei motivi. Vedremo come andrà il torneo: magari d'ora in poi tutti i giocatori di alta classifica inizieranno a vincere e quello che ho detto sarà solo una sciocchezza".

Da Alcaraz a Sinner

Le parole di Zverev possono essere interpretate come l'ennesima lamentela? In realtà, forse un filo di verità c'è. La superficie di Parigi infatti ha creato qualche grattacapo anche a Jannik Sinner, che nonostante la convincente vittoria sul belga Zizou Bergs l'ha definita "particolare" e ritiene che si faccia "fatica a trovare il tempo giusto". Carlos Alcaraz invece, sconfitto a sorpresa da Cameron Norrie al debutto, non si è dato una spiegazione. A questo punto, occhi puntati sul prossimo match di Sinner, che oggi alle 19 affronta Francisco Cerundolo per un posto nei quarti di finale.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito