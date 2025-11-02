"Tornare numero 1 è una cosa enorme. È stata una finale intensa, sapevamo entrambi cosa ci fosse in palio". Così Jannik Sinner commenta il trionfo al 1000 di Parigi, dove all’ultimo atto ha sconfitto Felix Auger-Aliassime per 6-4, 7-6. Un trionfo che segue il successo in finale al 500 di Vienna e che costringe Carlos Alcaraz a riconsegnare le chiavi del primo posto nel ranking Atp. Un trionfo che oltre a valere il quinto Masters in bacheca, tiene in vita la speranza di Lorenzo Musetti di scrivere il proprio nome sull’ultimo posto disponibile alle Finals di Torino, dove oltre al titolo il numero 1 al mondo difenderà anche la leadership mondiale.

Sinner: "Ultimi mesi pazzeschi"

"Non ho breakato Felix subito, poi lui ha sempre servito benissimo. In partite così devi riuscire a sfruttare le occasioni che hai. Gli ultimi due mesi sono stati pazzeschi. Ho cercato di migliorare come giocatore, sono felice. Ringrazio tutto il mio team, perchè senza di loro questo non sarebbe stato possibile". Queste invece le parole rivolte all'avversario: "Felix, so che avevi tante pressioni, spero che questo sforzo qui ti possa aiutare ad essere a Torino. Sei una delle persone più squisite nel circuito, ti auguro il meglio per il resto della stagione e della tua carriera. Grazie al mio team, mi state spingendo al limite. Cerchiamo sempre di fare progressi, sono contento di condividere tutto questo con voi". Il 4 volte campione Slam ha poi risposto sulla (rin)corsa di Musetti verso Torino: "Speriamo che Lorenzo ce la faccia - ha aggiunto a Sky - sarà molto difficile ma speriamo perché comunque per l’Italia sarebbe bellissimo avere due giocatori nel singolo e una coppia nel doppio, alla fine siamo una squadra quando non giochiamo contro e cerchiamo di spingerci al massimo. Sono molto contento di essere numero uno anche se non si sa per quanto, è stato un torneo incredibile".

Auger-Aliassime: "Ci costringi a migliorare"

Durante la cerimonia, Auger-Aliassime ha riservato un apprezzamento speciale al numero 1 al mondo, dichiarando come costringa tutti i top a migliorarsi sempre. Il canadese resta in piena corsa per le Finals. Grazie alla finale raggiunta a Parigi e al ko di Musetti all'esordio, è infatti riuscito nel doppio sorpasso ai danni del carrarino, ora costretto a rincorrere sia nel ranking che nella Race. Per aggiudicarsi l'ultimo posto disponibile, il numero 9 Atp deve puntare quantomeno alla finale di Atene dove ha chiesto e ricevuto una wild card, sperando che il diretto concorrente non vada oltre i quarti al 250 di Metz. “Voglio congratularmi con Jannik, tu costringi tutti a migliorare, giocavamo a Fifa a 15-16 anni e siamo migliorati da allora. Grazie alla mia squadra, alla mia famiglia, è stato un bell’anno, ho fiducia, vi ringrazio per il vostro lavoro. Grazie al pubblico francese per essere venuti sempre così numerosi".