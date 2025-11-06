Paolini saluta le Finals con una sconfitta: Pegula si impone in due set

Terza sconfitta su tre per Jasmine Paolini in singolare nelle Wta Finals di Riyadh. L'azzurra, che aveva perso all'esordio con Aryna Sabalenka e la seconda partita contro Coco Gauff, è stata sconfitta anche dall'altra statunitense Jessica Pegula, che si è imposta per 6-2 6-3. Partita a senso unico, con Pegula avanti di due break nel primo set e subito in vantaggio anche nel secondo. L'americana non ha mai perso il servizio e ha concesso una sola palla break in tutto l'incontro.
Sabalenka-Gauff per un posto in semifinale
Paolini lascia Riyadh con 3 ko in singolare e 2 nel doppio assieme Sara Errani, ma consapevole di aver dato tutto considerando le condizioni fisiche precarie: prima del primo match di doppio "aveva 38,5 di febbre", ha rivelato Errani. Pegula, nonostante la vittoria, deve ancora scoprire in che posizione terminerà il proprio girone. Manca infatti l'ultima partita tra Sabalenka e Gauff, in programma oggi alle 16:40. In caso di successo, la bielorussa chiuderebbe il girone al primo posto, con Pegula alle sue spalle. Se invece dovesse vincere la Gauff, tutte e tre si troverebbero a quota due vittorie e una sconfitta, per cui in quel caso andrebbe calcolato il numero di game vinti e persi.