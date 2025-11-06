Paolini saluta le Finals con una sconfitta: Pegula si impone in due set

Terza sconfitta su tre per Jasmine Paolini in singolare nelle Wta Finals di Riyadh. L'azzurra, che aveva perso all'esordio con Aryna Sabalenka e la seconda partita contro Coco Gauff, è stata sconfitta anche dall'altra statunitense Jessica Pegula, che si è imposta per 6-2 6-3. Partita a senso unico, con Pegula avanti di due break nel primo set e subito in vantaggio anche nel secondo. L'americana non ha mai perso il servizio e ha concesso una sola palla break in tutto l'incontro.