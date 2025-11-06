Lorenzo Sonego torna semifinale a Metz! Sul cemento dell'Arènes, il n. 43 Atp supera il tedesco n.46 Daniel Altmaier per 6-4, 7-6 e accede al penultimo atto del 250 francese, dove l'azzurro ha già trionfato nel 2022 contro Aleksandr Bublik. Un risultato che segue il successo nel derby con Flavio Cobolli - a sua volta seguito alla vittoria di Parigi che ha inguaiato la corsa alle Finals di Lorenzo Musetti - e prima ancora l'esordio vincente su Jan Choinski. A contendergli il ritorno in finale sarà Cameron Norrie, uscito vincitore dal match contro Kyrian Jacquet (4-6, 7-6, 6-4).