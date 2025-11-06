Tuttosport.com
Sonego torna in semifinale a Metz: Altmaier ko in 2 set. Berrettini rimontato da Tien

L'azzurro supera il tedesco n.46 Atp e raggiunge il penultimo atto del 250 francese, dove ha già trionfato nel 2022. Esce invece di scena il Martello
2 min
SonegoAtp 250 MetzBerrettini
Sonego torna in semifinale a Metz: Altmaier ko in 2 set. Berrettini rimontato da Tien © EPA

Lorenzo Sonego torna semifinale a Metz! Sul cemento dell'Arènes, il n. 43 Atp supera il tedesco n.46 Daniel Altmaier per 6-4, 7-6 e accede al penultimo atto del 250 francese, dove l'azzurro ha già trionfato nel 2022 contro Aleksandr Bublik. Un risultato che segue il successo nel derby con Flavio Cobolli - a sua volta seguito alla vittoria di Parigi che ha inguaiato la corsa alle Finals di Lorenzo Musetti - e prima ancora l'esordio vincente su Jan Choinski. A contendergli il ritorno in finale sarà Cameron Norrie, uscito vincitore dal match contro Kyrian Jacquet (4-6, 7-6, 6-4).

Berrettini rimontato da Tien

Esce invece di scena Matteo Berrettini, che dopo essersi aggiudicato il primo parziale del quarto di finale, subisce la rimonta di Learner Tien arrendendosi con il finale di 7-5, 2-6, 3-6. Per il Martello, già da reduce dal successo su Aleksandar Vukic, si tratta della seconda eliminazione ai quarti dopo il ko di Vienna. Il finalista delle Next Gen 2024, che agli ottavi aveva sconfitto Moez Echargui, affronterà uno uno tra Clement Tabur e Vitaliy Sachko.

