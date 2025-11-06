Sinner e Alcaraz si allenano insieme a Torino: quando è in programma la seduta tra i due campioni

I migliori tennisti del mondo si preparano in vista della prima giornata degli Atp Finals di Torino , al via domenica 9 novembre. Domani è previsto un allenamento 'speciale' con protagonisti proprio le star più attese: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz infatti sono attesi alle 11 al Sebastopoli Court per un'ora di allenamento insieme per poi spostarsi sul campo centrale (Centre Court) per altri 60' di scambi.

Gli altri allenamenti

Insieme si alleneranno anche lo statunitense Ben Shelton e il canadese Felix Auger-Aliassime e il tedesco Alexander Zverev con l'australiano Alex De Minaur. L'americano Taylor Fritz è atteso sul centrale alle 14 con lo spagnolo Pedro Vives Marcos, nel ruolo di 'sparring'. In campo anche i doppisti azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori.