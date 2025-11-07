Tuttosport.com
Musetti in finale ad Atene: tra lui e le Nitto Atp Finals c'è solo...Djokovic!

Il carrrino doma in tre set Korda e sabato si giocherà il titolo greco contro la leggenda: in palio l'ultimo pass per Torino
2 min
musettiAtene
Musetti in finale ad Atene: tra lui e le Nitto Atp Finals c'è solo...Djokovic!© EPA

ATENE (Grecia) - Lorenzo Musetti batte Sebastian Korda (numero 52 al mondo), stacca il pass per la finale del torneo Atp 250 di Atene e adesso tra lui e le Nitto Atp Finals c'è "solamente" Novak Djokovic. Ad OAKA il tennista azzurro si è imposto con il punteggio di 6-0, 5-7, 7-5 in 2 ore e 22 minuti. Per Musetti si tratta della terza finale stagionale nonché l'8ª in carriera e prima a livello indoor
Primo set non si gioca: Korda totalmente impallato e preda facile del gioco di Musetti che in 20 minuti chiude 6-0! Lo statunitense si iscrive alla partita nel 2° set, Musetti gli strappa il servizio al 7° gioco (4-3) ma Sebastian se lo riprende subito e poi si prende anche il set per 7-5 piazzando un parziale di 8-0 tra l'11° e 12° game. Terzo set è una battaglia dove solo all'ultimo Musetti ha la meglio: break all'11° gioco per portarsi 6-5 e servire per il match. L'azzurro si trova sotto 30-40 ma con tre prime consecutive porta a casa il successo!

Musetti-Djokovic e le Finals in palio

Quella di domani sarà la 10ª sfida (prima in finale) tra Lorenzo e la leggenda con il serbo che comanda 8-1 negli scontri diretti, una sfida dal forte sapore di Finals: se Musetti dovesse vincere il torneo greco si qualificherebbe per l'evento di Torino buttando fuori Auger-Alissime, in caso di sconfitta invece il carrarino diventerebbe la prima riserva delle Finals e attenzione perché Djokovic non ha ancora confermato la presenza. Se Nole dovesse dare forfait allo sarà proprio Musetti a prendere il suo posto nel Gruppo Borg, quello con Jannik Sinner.

 

 

 

 

