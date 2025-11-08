Rybakina vince per la prima volta le WTA Finals: battuta Sabalenka

Elena Rybakina è la nuova campionessa delle WTA Finals, l'ultimo torneo della stagione di tennis femminile che vede in azione le 8 migliori giocatrici dell'anno solare. La 26enne kazaka, sesta nel ranking WTA, ha battuto in finale la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-3 7-6 . A fare la differenza è stato il break nel sesto gioco del primo set, l'unico di tutto l'incontro. Nel secondo invece entrambe hanno sempre tenuto il servizio: una volta giunte al tie-break, Rybakina ha dominato con il punteggio di 7 punti a 0.

Primo successo alle Finals

Rybakina porta a coronamento una settimana perfetta, in cui ha vinto tutte le partite del suo girone. Dopo il successo a fatica in semifinale contro Jessica Pegula, nell'ultimo atto partiva sfavorita, ma ha avuto la meglio sulla Sabalenka disputando una prova eccezionale. Per lei si tratta del primo trionfo in carriera alle Finals e il secondo titolo del 2025 dopo il Wta 500 di Ningbo vinto lo scorso 19 ottobre. La bielorussa invece, non avendo ancora mai vinto questo torneo, dovrà rinviare l'appuntamento.

ATP 250 di Metz: vince Tien

Intanto nel "Moselle Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi totale pari a 596.035 euro disputato in Francia sul veloce indoor dell'Arenes di Metz, Learner Tien ha battuto Cameron Norrie in finale al termine di un incontro estremamente lottato: 6-3 3-6 7-6 il punteggio finale. Entrambi arrivavano all'ultimo atto dopo aver eliminato tennisti italiani nei giorni precedenti: Tien ha battuto Matteo Berrettini ai quarti, mentre Norrie si è imposto su Lorenzo Sonego in semifinale. Il 20enne statunitense vince il primo titolo dell'anno e da lunedì sarà numero 31 del mondo, record personale.

