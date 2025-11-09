Vavassori-Bolelli: "Regole non belle"

Cominciano oggi le due settimane di fuoco di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Prima le Finals di Torino, conquistate per il secondo anno consecutivo, poi la Coppa Davis a Bologna. Ma la coppia azzurra procederà per step e dunque la testa sarà a questo pomeriggio quando scenderanno in campo sul Centrale dell’Inalpi Arena per la sfida contro i due britannici Cash e Glasspool. Un girone nel quale sono presenti anche Granollers-Zeballos e i tedeschi Krawietz-Puez, campioni in carica. Gli azzurri, però, arrivano da una stagione dove partono con il turbo perché pronti via vincono le prime nove gare dell’anno e in Australia fanno finale slam a Melbourne. Si perdono un po’ negli ultimi due mesi, ma in mezzo ci sono le vittorie nei tornei di Rotterdam, Amburgo e Washington (tutti dei 500). Manca solo l’acuto e chissà che non possa arrivare già nella prima delle due settimane di fuoco annunciate. "Siamo molto contenti, essere qui era un obiettivo che ci eravamo messi in testa e lo abbiamo raggiunto", le parole di Bolelli, oggi 40enne, ma ancora lontano dal voler smettere. "Mi sento al 100% un giocatore, sto bene fisicamente - ha proseguito -. Con Andrea c’è grande intesa e voglio continuare il più possibile, penso di avere ancora due o tre anni buoni". L’altra sera i due hanno cenato insieme alla “piemontese”, al Gramsci, con agnolotti al sugo d’arrosto per Andrea e ravioli alle tre carni per Simone. Nel ‘26, dunque, Simone ancora insieme a Vavassori, torinese che a casa sua vuole fare bella figura. "Intanto aver confermato la scorsa annata non era scontato - ha detto il tennista piemontese -. Ci tenevamo tanto, ma ora bisogna esser freddi nei momenti giusti. Noi comunque siamo tranquilli, abbiamo avuto tempo di riposarci, anche se adesso ci aspettano due settimane di fuoco, ma siamo pronti per affrontarle al meglio".