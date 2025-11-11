Sinner-Zverev, orario e dove vedere in tv e streaming le Nitto Atp Finals

Sinner-Zverev: diretta tv e streaming

, il detentore del titolo contro il due volte vincitore del torneo, uno contro l'altro allequesto l'appuntamento di prestigio che offre la seconda giornata della fase a gruppi. La fase a gironi del torneo che chiude la stagione del tennis maschile mette di fronte il numero 2 e il numero 3 della Race, entrambi inseriti nel gruppo che porta il nome di. È il secondo match del round robin, tra i due che nel rispettivo girone hanno debuttato con una vittoria: contro il rookieper il tedesco, mentre l'italiano si è imposto sul canadese Felix Auger-Aliassime. Quella traè una sfida che quest'anno ha segnato la prima finale Slam della stagione, con la vittoria dell'Australian Open da parte di Jannik. Inoltre, i due si sono affrontati per il titoloe nella semifinalein entrambi i casi con vittoria dell'azzurro. In palio un passo decisivo verso le semifinali quando si saprà già il risultato dell'altro match del gruppo tra

La sfida tra Sinner e Zverev, valida per il secondo match del Gruppo Borg delle Nitto Atp Finals, è in programma mercoledì sera all'Inalpi Arena di Torino alle 20:30. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai2 mentre via satellite su Sky Sport Uno(201) e Sky Sport Tennis (203), ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now e RaiPlay. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.