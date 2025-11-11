Sinner-Zverev, orario e dove vedere in tv e streaming le Nitto Atp Finals

Sinner-Zverev: diretta tv e streaming
La sfida tra Sinner e Zverev, valida per il secondo match del Gruppo Borg delle Nitto Atp Finals, è in programma mercoledì sera all'Inalpi Arena di Torino alle 20:30. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai2 mentre via satellite su Sky Sport Uno(201) e Sky Sport Tennis (203), ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now e RaiPlay. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.
Sinner-Zverev, i precedenti
Jannik Sinner ha affrontato nove volte Alexander Zverev e vanta cinque vittorie sul tedesco, di cui quattro negli ultimi quattro incontri.
2020 – Roland Garros, R4: Jannik Sinner b. Alexander Zverev 3-1 (6-3, 6-3, 4-6, 6-3)
2020 – Cologne 2, SF: Alexander Zverev b. Jannik Sinner 2-0 (7-6 3, 6-3)
2021 – US Open, R4: Alexander Zverev b. Jannik Sinner 3-0 (6-4, 6-4, 7-67)
2022 – Masters 1000 Monte-Carlo, QF: Alexander Zverev b. Jannik Sinner 2-1 (5-7, 6-3, 7-6 5)
2023 – US Open, R4: Alexander Zverev b. Jannik Sinner 3-2 (6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3)
2024 – Masters 1000 Cincinnati, SF: Jannik Sinner b. Alexander Zverev 2-1 (7-6 9, 5-7, 7-6 4)
2025 – Australian Open, F: Jannik Sinner b. Alexander Zverev 3-0 (6-3, 7-6, 6-3)
2025 – Vienna, F: Jannik Sinner b. Alexander Zverev 2-1 (3-6, 6-3, 7-5)
2025 – Parigi, SF: Jannik Sinner b. Alexander Zverev 2-0 (6-0, 6-1)