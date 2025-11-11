Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner-Zverev, orario e dove vedere in tv e streaming le Nitto Atp Finals

Il campione azzurro sfida il tennista tedesco nel secondo appuntamento del gruppo Borg: obiettivo semifinale
4 min
TORINO - Jannik Sinner e Alexander Zverev, il detentore del titolo contro il due volte vincitore del torneo, uno contro l'altro alle ATP Finals 2025: questo l'appuntamento di prestigio che offre la seconda giornata della fase a gruppi. La fase a gironi del torneo che chiude la stagione del tennis maschile mette di fronte il numero 2 e il numero 3 della Race, entrambi inseriti nel gruppo che porta il nome di Bjorn Borg. È il secondo match del round robin, tra i due che nel rispettivo girone hanno debuttato con una vittoria: contro il rookie Ben Shelton per il tedesco, mentre l'italiano si è imposto sul canadese Felix Auger-Aliassime. Quella tra Sinner e Zverev è una sfida che quest'anno ha segnato la prima finale Slam della stagione, con la vittoria dell'Australian Open da parte di Jannik. Inoltre, i due si sono affrontati per il titolo dell'ATP 500 di Vienna e nella semifinale dell'ATP Masters 1000 di Parigi, in entrambi i casi con vittoria dell'azzurro. In palio un passo decisivo verso le semifinali quando si saprà già il risultato dell'altro match del gruppo tra Shelton e Auger-Aliassime.

Sinner-Zverev: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Zverev, valida per il secondo match del Gruppo Borg delle Nitto Atp Finals, è in programma mercoledì sera all'Inalpi Arena di Torino alle 20:30. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai2 mentre via satellite su Sky Sport Uno(201) e Sky Sport Tennis (203), ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now e RaiPlay. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Sinner-Zverev, i precedenti

Jannik Sinner ha affrontato nove volte Alexander Zverev e vanta cinque vittorie sul tedesco, di cui quattro negli ultimi quattro incontri.

2020 – Roland Garros, R4: Jannik Sinner b. Alexander Zverev 3-1 (6-3, 6-3, 4-6, 6-3)
2020 – Cologne 2, SF: Alexander Zverev b. Jannik Sinner 2-0 (7-6 3, 6-3)
2021 – US Open, R4: Alexander Zverev b. Jannik Sinner 3-0 (6-4, 6-4, 7-67)
2022 – Masters 1000 Monte-Carlo, QF: Alexander Zverev b. Jannik Sinner 2-1 (5-7, 6-3, 7-6 5)
2023 – US Open, R4: Alexander Zverev b. Jannik Sinner 3-2 (6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3)
2024 – Masters 1000 Cincinnati, SF: Jannik Sinner b. Alexander Zverev 2-1 (7-6 9, 5-7, 7-6 4)
2025 – Australian Open, F: Jannik Sinner b. Alexander Zverev 3-0 (6-3, 7-6, 6-3)
2025 – Vienna, F:  Jannik Sinner b. Alexander Zverev 2-1 (3-6, 6-3, 7-5)
2025 – Parigi, SF: Jannik Sinner b. Alexander Zverev 2-0 (6-0, 6-1)

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis