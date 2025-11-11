Musetti-De Minaur, diretta Nitto Atp Finals: il secondo match di Lorenzo in tempo reale  

TORINO - Spalle al muro per Lorenzo Musetti alle Nitto Atp Finals 2025. Il carrarino è uscito sconfitto al debutto, arrivato 24 ore dpo la finale di Atene, contro Taylor Fritz e ora dovrà vedersela con Alex De Minaur (numero 7 al mondo) in quello che è già un match spareggio per restare in corsa. Anche l'australiano è stato sconfitto al debutto per mano di quell'Alcaraz al quale, con un successo odierno contro l'italiano, regalerebbe matematicamente l'accesso alle semifinali.

19:00

Dove vedere la partita

La sfida tra Musetti e De Minaur, valida per il secondo match del Gruppo Connors delle Nitto Atp Finals, è in programma questa sera all'Inalpi Arena di Torino alle 20:30. La partita sarà trasmessa in diretta tv via satellite su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo e Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

18:45

Musetti-De Minaur, i precedenti

Musetti e De Minaur si sono affrontati 4 volte a livello Atp con il parziale che recita 3-1 in favore dell'azzurro reo di aver vinto gli ultimi 3 incontri. Quella di oggi sarà la terza sfida nel 2025 tra i due con Lorenzo che ha affrontato Alex l'ultima volta al Masters 1000 di Madrid in due set. I precedenti

2022 - Australian Open (1° turno): De Minaur 3-6, 6-3, 6-0, 6-3

2024 - Queen's (2° turno): Musetti; 1-6, 6-4, 6-2

2025 - Montecarlo (SF): Musetti 1-6, 6-4, 7-6

2025 - Madrid (Ottavi): Musetti 6-4, 6-2

Inalpi Arena, Torino