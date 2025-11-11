Alcaraz soffre, poi rimonta Fritz in quasi tre ore: semifinale alle Nitto ATP Finals a un passo

Seconda partita e seconda vittoria per Carlos Alcaraz alle Atp Finals di Torino. Lo spagnolo numero 1 del mondo e del seeding, nella seconda giornata del 'gruppo Jimmy Connors' ha battuto in tre set in rimonta l'americano Taylor Fritz , numero 4, con il punteggio di 6-7 (2), 7-5, 6-3. Un successo che potrebbe valere oro per Alcaraz: in caso di successo questa sera di Alex De Minaur contro l'azzurro Lorenzo Musetti , lo spagnolo sarebbe qualificato aritmeticamente alle semifinali delle ATP Finals , avendo ottenuto finora due vittorie su due. Il tennista italiano è reduce dalla sconfitta proprio contro Fritz, ed il suo destino dipende dal match che lo vedrà affrontare l'australiano De Minaur, in un incontro da dentro o fuori.

Alcaraz, seconda vittoria su due alle ATP Finals

Un match che ha sfiorato quasi le tre ore di durata - due ore e cinquanta minuti per l'esattezza - in cui è regnato sovrano l'equilibrio tra il Numero Uno al mondo ed il numero 6 del ranking ATP. Il primo set ha messo in mostra un testa a testa serrato tra Alcaraz e Fritz, che si è risolto direttamente al tie-break: a rompere l'equilibrio è stato il tennista statunitense, autore di un'ottima prestazione che non è bastata per fermare lo strapotere tecnico di Alcaraz. Equilibrio che è stato il protagonista anche del secondo set, ma questa volta il polso duro è stato quello del tennista spagnolo. Proprio da qui è partita la rimonta dell'attuale numero uno del ranking ATP, il quale ha puntato tutto sul terzo set affondando il colpo contro Fritz: 6-3 per lo spagnolo, e game, set e match per il Numero Uno.