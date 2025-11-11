Tuttosport.com
Alcaraz soffre, poi rimonta Fritz in quasi tre ore: semifinale alle Nitto ATP Finals a un passo

Il Numero Uno riesce a portare a casa una vittoria di fondamentale importanza: primo posto nel gruppo e qualificazione al prossimo turno sempre più vicina
2 min
Nitto Atp FinalsTennisAlcaraz
Alcaraz soffre, poi rimonta Fritz in quasi tre ore: semifinale alle Nitto ATP Finals a un passo © ANSA

Seconda partita e seconda vittoria per Carlos Alcaraz alle Atp Finals di Torino. Lo spagnolo numero 1 del mondo e del seeding, nella seconda giornata del 'gruppo Jimmy Connors' ha battuto in tre set in rimonta l'americano Taylor Fritz, numero 4, con il punteggio di 6-7 (2), 7-5, 6-3. Un successo che potrebbe valere oro per Alcaraz: in caso di successo questa sera di Alex De Minaur contro l'azzurro Lorenzo Musetti, lo spagnolo sarebbe qualificato aritmeticamente alle semifinali delle ATP Finals, avendo ottenuto finora due vittorie su due. Il tennista italiano è reduce dalla sconfitta proprio contro Fritz, ed il suo destino dipende dal match che lo vedrà affrontare l'australiano De Minaur, in un incontro da dentro o fuori.

Alcaraz, seconda vittoria su due alle ATP Finals

Un match che ha sfiorato quasi le tre ore di durata - due ore e cinquanta minuti per l'esattezza - in cui è regnato sovrano l'equilibrio tra il Numero Uno al mondo ed il numero 6 del ranking ATP. Il primo set ha messo in mostra un testa a testa serrato tra Alcaraz e Fritz, che si è risolto direttamente al tie-break: a rompere l'equilibrio è stato il tennista statunitense, autore di un'ottima prestazione che non è bastata per fermare lo strapotere tecnico di Alcaraz. Equilibrio che è stato il protagonista anche del secondo set, ma questa volta il polso duro è stato quello del tennista spagnolo. Proprio da qui è partita la rimonta dell'attuale numero uno del ranking ATP, il quale ha puntato tutto sul terzo set affondando il colpo contro Fritz: 6-3 per lo spagnolo, e game, set e match per il Numero Uno. 

