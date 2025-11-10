Tuttosport.com
Alcaraz di nuovo numero 1! Sinner può tornare in vetta alla classifica Atp se…: tutte le combinazioni

Duello tra lo spagnolo e l'italiano per il primo posto del ranking entro fine stagione. Decisive le Finals di Torino
3 min

Sorpasso e controsorpasso, in attesa del verdetto di Torino. Pubblicata la nuova classifica Atp, dove Carlos Alcaraz è tornato numero 1 del mondo con 11.050 punti, scavalcando Jannik Sinner, ora secondo a quota 10.000. Questo perché il regolamento comporta la perdita provvisoria dei punti delle Finals dello scorso anno, in cui l'italiano fu campione, mentre lo spagnolo uscì di scena ai gironi. I due si contenderanno il numero 1 di fine anno a Torino questa settimana. Sinner riprenderà il comando se vincerà il torneo da imbattuto, a patto però che Alcaraz non vinca un altro match nel girone e non arrivi in finale. L'azzurro può anche permettersi una sconfitta nella prima fase, ma a quel punto dovrebbe vincere le Atp Finals e sperare che lo spagnolo venga eliminato col solo successo contro De Minaur di ieri.

I movimenti in top 10 e gli altri italiani

Per quanto riguarda il resto della Top Ten, Taylor Fritz scivola indietro di due posti ed è sesto con gli stessi punti di Alex De Minaur, scavalcato da Novak Djokovic, fresco vincitore del 250 di Atene, e Ben Shelton. Jack Draper, nonostante sia fermo per infortunio da parecchio tempo (ultimo match il 25 agosto al primo turno degli Us Open) sale decimo alle spalle di Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti, stabile in nona posizione e a soli 5 punti dal canadese. A proposito di azzurri, classifica invariata per Flavio Cobolli (22°) e Luciano Darderi (26°), mentre i risultati di Metz spingono su Lorenzo Sonego (la semifinale gli vale un +3, ora è 39°) e Matteo Berrettini (grazie ai quarti fa un balzo in avanti di sette posizioni ed è 56°). Si migliorano Matteo Arnaldi (63°, +1) e Mattia Bellucci (+2, 73°), mentre fa 4 passi indietro Luca Nardi (85°).

I primi 10 del ranking Atp

1. Carlos Alcaraz (Esp) 11.050 (+1)
2. Jannik Sinner (Ita) 10.000 (-1)
3. Alexander Zverev (Ger) 4.960 (--)
4. Novak Djokovic (Srb) 4.830 (+1)
5. Ben Shelton (Usa) 3.970 (+1)
6. Taylor Fritz (Usa) 3.935 (-2)
7. Alex De Minaur (Aus) 3.935 (--)
8. Felix Auger-Aliassime (Can) 3.845 (--)
9. Lorenzo Musetti (Ita) 3.840 (-1)
10. Jack Draper (Gbr) 2.990 (+1)

I primi 10 del ranking Atp