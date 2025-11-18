Italia-Austria, orario e dove vedere in tv e streaming i quarti di Coppa Davis

BOLOGNA - Dopo i trionfi del 2023 e 2024, l'Italia bicampione in carica si prepara ad un'altra Final Eight di Coppa Davis . A Bologna, gli azzurri del capitano Filippo Volandri , orfani di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti , tornano in campo per i quarti di finale dove dovranno vedersela con l'Austria . In palio l'accesso alle semifinali e il sogno di proseguire un cammino che negli ultimi anni ha portato al raggiungimento di traguardi storici per il tennis italiano. Ad attendere Berrettini, Sonego, Cobolli, Vavassori e Bolelli, la nazionale austriaca che dovrà fare a meno del suo numero 2, Sebastian Ofner . Il capitano Melzer si affida a Misolic , Rodionov , Neumayer e alla coppia Miedler , Erler per il doppio.

Italia-Austria: diretta e dove vederla

I quarti di finale di Coppa Davis tra Italia e Austria, in programma dalle ore 16 di mercoledì 19 novembre alla SuperTennis Arena di Bologna, sarà possibile seguirli in diretta televisiva e in chiaro sui canali SuperTennis. In streaming saranno disponibili sul sito web di SuperTennis e sulla piattaforma di SuperTenniX, sul sito di TuttoSport la diretta testuale.

I convocati di Volandri

La sfida tra le due nazionali inizierà con il primo singolare, a seguire il secondo incontro e poi la sfida di doppio. Queste le scelte del capitano Volandri dopo i forfait di Sinner e Musetti: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.