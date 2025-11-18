Coppa Davis, il Belgio vola in semifinale e aspetta Italia-Austria: Francia ko 2-0

Dopo il successo di Collignon , arriva anche la vittoria di Zizou Bergs che batte in due set Rinderknech col punteggio di 6-3 7-6. Dopo un primo set piuttosto agevole, il tennista belga è stato trascinato ai tie-break nel secondo set dall'avversario francese dove ha avuto la meglio col punteggio di 7-4. In semifinale, la nazionale belga potrebbe incrociare l' Italia che ai quarti affronterà l' Austria .

Collignon batte Moutet

Raphael Collignon ha superato Corentin Moutet in tre set col punteggio di 2-6, 7-5, 7-5 portando il Belgio in vantaggio per 1-0 sulla Francia, 10 volte campione, nei quarti di finale di Coppa Davis. Moutet ha giocato un tennis solido fino al dodicesimo game del secondo set, quando ha commesso due doppi falli e ha sbagliato un punto facile a rete dopo aver tentato un colpo tra le gambe, perdendo il servizio mentre Collignon forzava il set decisivo. Uno scenario simile si è verificato nel terzo set, quando Collignon ha realizzato il break decisivo nel gioco finale.