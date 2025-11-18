Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Coppa Davis, il Belgio vola in semifinale e aspetta Italia-Austria: Francia ko 2-0

Apre Collignon che batte Moutet in tre set e pratica subito chiusa da Bergs che regola in due set Rinderknech
2 min
Coppa Davis, il Belgio vola in semifinale e aspetta Italia-Austria: Francia ko 2-0 © Getty Images for ITF

Dopo il successo di Collignon, arriva anche la vittoria di Zizou Bergs che batte in due set Rinderknech col punteggio di 6-3 7-6. Dopo un primo set piuttosto agevole, il tennista belga è stato trascinato ai tie-break nel secondo set dall'avversario francese dove ha avuto la meglio col punteggio di 7-4. In semifinale, la nazionale belga potrebbe incrociare l'Italia che ai quarti affronterà l'Austria.

Collignon batte Moutet

Raphael Collignon ha superato Corentin Moutet in tre set col punteggio di 2-6, 7-5, 7-5 portando il Belgio in vantaggio per 1-0 sulla Francia, 10 volte campione, nei quarti di finale di Coppa Davis. Moutet ha giocato un tennis solido fino al dodicesimo game del secondo set, quando ha commesso due doppi falli e ha sbagliato un punto facile a rete dopo aver tentato un colpo tra le gambe, perdendo il servizio mentre Collignon forzava il set decisivo. Uno scenario simile si è verificato nel terzo set, quando Collignon ha realizzato il break decisivo nel gioco finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS