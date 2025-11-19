Italia-Belgio, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa Davis

Il precedente

BOLOGNA - I forfait dei numeri uno e due del movimento italiano -di capitan Filippo Volandri, bi-campionessa in carica in Coppa Davis. All'esordio nella fase finale in corso di svolgimento a Bologna, infatti, gli azzurri, grazie ai successi nei singolari di Matteo Berrettini contro Jurij Rodionov e di Flavio Cobolli contro Filip Misolic, si sono guadagnatiche, nel proprio quarto disputato ieri, un po' a sorpresa, ha eliminato la Francia dalla competizione.

La semifinale di Coppa Davis metterà di fronte Italia e Belgio per la seconda volta nella storia, ma a distanza di un solo anno dalla prima: nella trionfale edizione del 2024, infatti, gli azzurri affrontarono la nazionale fiamminga nella fase a gironi in un match soffertissimo e vinto 2-1 in rimonta: decisivi furono i successi di Berrettini su Blockx e di Bolelli e Vavassori nel doppio contro Gille e Vliegen, dopo il ko di Cobolli con Bergs.