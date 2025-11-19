Tuttosport.com
Italia-Belgio, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa Davis

Dopo il netto successo nei quarti contro l'Austria gli azzurri di capitan Volandri si giocheranno un posto per la finale
2 min
Italia-Belgio, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa Davis© ANSA
BOLOGNA - I forfait dei numeri uno e due del movimento italiano - Jannik Sinner e Lorenzo Musetti - non ha scalfito le certezze della Nazionale di capitan Filippo Volandri, bi-campionessa in carica in Coppa Davis. All'esordio nella fase finale in corso di svolgimento a Bologna, infatti, gli azzurri, grazie ai successi nei singolari di Matteo Berrettini contro Jurij Rodionov e di Flavio Cobolli contro Filip Misolic, si sono guadagnati un posto in semifinale, dove ad attenderli c'è il Belgio che, nel proprio quarto disputato ieri, un po' a sorpresa, ha eliminato la Francia dalla competizione.

Il precedente

La semifinale di Coppa Davis metterà di fronte Italia e Belgio per la seconda volta nella storia, ma a distanza di un solo anno dalla prima: nella trionfale edizione del 2024, infatti, gli azzurri affrontarono la nazionale fiamminga nella fase a gironi in un match soffertissimo e vinto 2-1 in rimonta: decisivi furono i successi di Berrettini su Blockx e di Bolelli e Vavassori nel doppio contro Gille e Vliegen, dopo il ko di Cobolli con Bergs.

Quando si gioca e dove vederla

La sfida tra Italia e Belgio è in programma venerdì 21 novembre non prima delle ore 16 all'Unipol Arena di Bologna. La sfida, come tutte le partite delle Finals di Coppa Davis 2025, sarà trasmesse in diretta tv in chiaro su Supertennis e in streaming sulla piattaforma SuperTenniX. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Il tennis LIVE: tutti i match in diretta

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

