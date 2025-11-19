Italia-Belgio, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa Davis

Il precedente
La semifinale di Coppa Davis metterà di fronte Italia e Belgio per la seconda volta nella storia, ma a distanza di un solo anno dalla prima: nella trionfale edizione del 2024, infatti, gli azzurri affrontarono la nazionale fiamminga nella fase a gironi in un match soffertissimo e vinto 2-1 in rimonta: decisivi furono i successi di Berrettini su Blockx e di Bolelli e Vavassori nel doppio contro Gille e Vliegen, dopo il ko di Cobolli con Bergs.
Quando si gioca e dove vederla
La sfida tra Italia e Belgio è in programma venerdì 21 novembre non prima delle ore 16 all'Unipol Arena di Bologna. La sfida, come tutte le partite delle Finals di Coppa Davis 2025, sarà trasmesse in diretta tv in chiaro su Supertennis e in streaming sulla piattaforma SuperTenniX. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.
