Esordio senza imprevisti per l’Italia, che ai quarti di Coppa Davis super l'Austria per 2-0. Un successo che reca le firme di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli , usciti vincitori dai match contro Jurij Rodionov e Filip Misolic , sconfitti rispettivamente per 6-3, 7-6 e 6-1, 6-3. Gli azzurri di Filippo Volandri compiono dunque il primo passo nella difesa del titolo raggiungendo in semifinale il Belgio, trascinato a sua volta da Raphael Collignon e Zizou Bergs che lunedì 18 hanno sconfitto la Francia di Corentin Moutet (2-6, 7-5, 7-5) e Arthur Rinderknech (6-3, 7-6) : appuntamento alle ore 16 di venerdì 21 novembre.

Volandri: "In Davis il Belgio si trasforma"

Anche il capitano della Nazionale è intervenuto per commentare la prestazione dei due singolaristi, che hanno trascinato l'Italia in semifinale di Davis per il terzo anno consecutivo: "Sono stra contento e orgoglioso sei ragazzi per come hanno gestito e vinto dei match pieni di insidie, oltre che la responsabilità di giocare in Italia. I ranking sono diversi, ma qualche tempo fa abbiamo pagato con il Canada. Abbiamo dimostrato di avere una mentalità vincente, bisogna però fare attenzione perché si tratta di partite complicatissime. Abbiamo fatto punteggio pieno. Con il Belgio sarà un’altra finale perché hanno giocatori che in Davis si trasformano. Bergs è già un ottimo giocatore e ance Cllignon fa tantissimo la differenza in Davis. Berrettini è fatto per queste competizioni. Sa trovare soluzioni in momenti complicati. Ha messo molta più energia di quella che ci eravamo detti. È partito veloce con il rischio di subire il contraccolpo, ma ha sempre tenuto testa all’avversario. Non è mai facile nelel Final 8. Il pubblico ci ha aiutati tantissimo. Anche a Malaga ci era sembrato di giocare a casa perché c’erano tantissimi italiani, ma qui è diverso".

Cobolli: "Giorno più bello della mia vita"

Così Cobolli al termine del match: "È veramente speciale giocare su questo campo. È decisamente il giorno più bello della mia vita. Ho sempre sognato di indossare questa maglia ed è stupendo giocare qui.Ringrazio il pubblico per il sostegno e ne avremo bisogno ancora per un po'. Matteo ha fatto una grande partita ed è sempre bello vederlo in campo. Mi motiva e motiva tutti noi a fare il nostro meglio in questa competizione. La squadra è compatta e siamo pronti a lottare l'uno per l'altro".

È finita! L'Italia torna in semifinale!

Finisce il match: Cobolli batte Misolic 6-1, 6-3 e trascina la Nazionale al penultimo atto di Coppa Davis.

Misolic non regala nulla

L'austriaco tiene la battuta e resta aggrappato al match. Cobolli serve ora per la semifinale.

Cobolli inarrivabile: 5-2 Italia

Cobolli si porta presto sul 3-0 con la complictà di un altro ace. Misolic tiene bene lo scambio e varia il ritmo ingannando l'azzurro, che con una volée a effetto e una diagonale inarrivabile difende il servizio.

Misolic tiene la battuta

L'austriaco difende il servizio e resta aggrappato al match: Italia avanti 4-2.

Cobolli soffre, poi doppio ace e fuga: 4-1 Italia!

L'austriaco abbassa la traiettoria sul rovescio e inganna l'azzurro che cede il primo 15. Cobolli fallisce ancora sul rovescio e il pubblico accorre allora in suo sostegno. Segue un recupero mozzafiato con un angolo che gli consente di entrare nel game e la prima vincente che pareggia i conti. Misolic lascia decollare un lob che spiazza Cobolli, il cui smash si infrange sul nastro. Il n.22 Atp risponde e trascina allora il game ai vantaggi, dove riesce nella difesa del servizio con un doppio ace.

Misolic batte un colpo

L'austriaco tiene a zero la battuta e rientra nel match.

Cobolli indomabile: 3-0 e break consolidato

Uno scatenato Cobolli taglia il campo e mette dentro una smorzata vincente per il primo 15. Poi, il kick esterno e la risposta di Misolic che rientra nel game. Segue l'ace da sinistra, l'errore in risposta che tiene aperto il gioco e il dritto che consente all'azzurro di volare nel set.

Break Cobolli! 2-0

Grandi risposte dell'azzurro che con ottime seconde e un rovescio lungolinea rimonta lo 0-40 e trascina il game ai vantaggi, dove riesce a strappare il servizio grazie a un'altra risposta fulminante.

Cobolli avanti

Cobolli tiene il servizio e si aggiudica il primo (combattuto) game del secondo set.

Riprende il match

Comincia il secondo parziale di Cobolli-Misolic. Italia avanti 6-1.

Cobolli archivia il primo set: 6-1. Italia a un set dalla semifinale

Arriva dopo 28 minuti il primo set point per Cobolli che concede un solo 15 e archivia il primo parziale per 6-1.

Cobolli in rimonta! 5-1

Grande rimonta di Cobolli che sotto 0-40 rimonta e trascina il game ai vantaggi dove evita il controbreak dell'Austria cancellando 4 palle break.

Doppio break Cobolli! 4-1

Anticipi intelligenti di Cobolli che manda al largo Misolic e guadagna il primo 15. L'austriaco mette dentro buone prime, ma l'azzurro tira fuori i muscoli e con un gran dritto pareggia i conti. Il n.79 Atp sbaglia e con un doppio fallo si lascia poi strappare il servizio.

Cobolli tiene la battuta: 3-1

Cobolli bene anche sulla seconda che gli consente di portarsi sul 40-0. Misolic indovina allora una buona risposta e rientra nel game. Poi, l'ottima prima dell'azzurro che tiene la battuta.

Misolic si sveglia

Bene l'austriaco che con un smorzata e una buona prima si porta sul 30-0. Poi l'azzurro sbaglia l'anticipo e spedice la palla in corridoio. Segue il dritto che consente a Misolic di tenere a zero la battuta ed entrare nel set.

Raddoppia Cobolli

L'azzurro si porta rapidamente sul 40-0 spingendo col servizio. Poi, il kick che consolida il break.

Subito break Cobolli!

Grandi risposte dell'azzurro che mettono in difficoltà l'austriaco in uscita dal servizio e valgono il primo break del match.

Inizia il match!

È iniziato il secondo incontro di Italia-Austria: Misolic al servizio.

Giocatori in campo!

Cobolli e Misolic fanno il loro ingresso alla SuperTennis Arena: ovazione per l'azzurro n.22. A breve sorteggio e riscaldamento.

Berrettini: "Mi siete mancati da morire"

Queste le parole del Martello al termine del match che è valso il primo vantaggio del team di Volandri: "C'è poco da dire, se non che mi siete mancati da morire. Questo è il motivo per cui gioco a tennis, per queste emozioni, questo pubblico, per giocare la Davis. Grazie. Non sto giocando solo per me e per la mia squadra ma per tutti, non si deve mai mollare, anche uno 0-40 bisogna lottare. Questo è il bello della Davis, di questa competizione, ho pensato a portare a casa un punto alla volta e cercare di vincere la partita. Adesso grande gioia ma c'è ancora, speriamo, una partita da fare, fatevi sentire per Flavio e daje".

Cobolli-Misolic: i precedenti

Cobolli e Misolic si affrontano per la seconda volta nel circuito maggiore. L'unico precedente rimanda ai quarti del 250 di Bucarest 2025, torneo che avrebbe poi visto l'azzurro trionfare in finale contro Sebastian Baez con un doppio 6-4 che è valso il primo titolo in carriera (seguito poi dal trionfo al 500 di Amburgo).

2025, Atp 250 Bucarest, quarti: Cobolli b. Misolic 7-6, 6-4.

b. Misolic 7-6, 6-4. 2020, Itf M15 Antalya, quarti: Cobolli b. Misolic 6-4, 6-0.

Italia-Austria 1-0: Berrettini porta avanti gli azzurri

Matteo Berrettini supera Jurij Rodionov nel primo match singolare della sfida tra Italia-Austria portando avanti gli azzurri. The Hammer chiude in 6-3, 7-6 (4)

Vince Berrettini! Al tie-break è suo anche il secondo set

Con l'aiuto del nastro arriva il mini-break in apertura per l'azzurro che viene subito riguadagnato dall'austriaco. Con un doppio fallo Rodionov restituisce il vantaggio a Berrettini che gira così sul 4-2. Questa volta Matteo tiene il suo doppio turno di battuta e allunga sul 5-2. L'austriaco resta in partita portandosi sul 5-4, ma Matteo non sbaglia e chiude sul 7-4 il match

Il secondo set si decide al tie-break

Si va al tie-break, tutto facile per Berrettini con due aces consecutivi che valgono il 12° game

Rodionov si assicura il tie-break: 6-5

Alta tensione nell'11° game con l'austriaco che riesce ad assicurarsi il tie-break con un ace sulla seconda sul 40-15

Annullati tre set point, Berrettini rimette tutto in equilibrio: 5-5

Costruisce subito tre set point l'austriaco: Berrettini annulla il primo con un ace, poi due ottime prime e si va ai vantaggi. Ritrova la fiducia Matteo che pareggia i conti con un altro ace

Controbreak Berrettini: 5-4

Pressione per Rodionov che commette il primo doppio fallo del suo incontro, Berrettini si porta sul 15-30 e prova a prendere coraggio per ricucire lo strappo. L'austriaco vacilla ancora e regala due palle per il controbreak: annulla la prima, ma sbaglia sulla seconda

Resta nel set Berrettini: 5-3

Scivola via rapidamente l'ottavo game, ora Rodionov servirà per pareggiare i conti dei parziali

Berrettini ci prova, ma Rodionov consolida il break: 5-2

Con un passante di rovescio fenomenale, Berrettini prova a rimettere in carreggiata il settimo game. Da 30-0 arriva al 30-30, ma Rodionov non cede e consolida il break

Break Rodionov: 4-2

Scappa il rovescio a Matteo che va sotto 0-15, un ace rimette in pari il game ma arriva un altro errore di dritto che porta Rodionov sul 15-30. Per riequilibrare il game, l'azzurro ritrova il suo dritto ma con un'altra indecisione concede la prima palla break del secondo set all'austriaco che ne approfitta scippando il servizio

Torna avanti Rodionov: 3-2

Cala il rendimento sulle prime di servizio dell'austriaco, Berrettini non concretizza sbagliando tre dritti che permettono all'avversario di restare avanti nel punteggio del secondo set

Parità 2-2, Berrettini fa suo il quarto game

Primo 15 di vantaggio per Rodionov, poi esce fuori l'azzurro che con colpi di pura classe si aggiudica il quarto game

Riparte bene Rodionov: 2-1

Scorre veloce il terzo game, Rodionov riprende con convinzione l'ottima percentuali di prime e lasciando a 0 Matteo si porta avanti nel punteggio del secondo parziale

Riprende il match, Berrettini completa il game: 1-1

Dopo una lunga attessa, Matteo realizza il punto che vale la parità

Interruzione di 15', ora tre minuti e poi si riparte

Le due panchine e i due tennisti hanno trovato l'accordo per riprendere il gioco, ma il problema alle luci resta. Dopo 3' di riscaldamento ripartirà l'incontro

Si scaldano sul campo i due tennisti

Situazione particolare a Bologna, Berrettini e Rodionov scambiano due parole al centro dell'arena ma non ci sono le condizioni di illuminazione per riprendere. Nel frattempo effettuano un nuovo riscaldamento provando il servizio

Tornano in campo i tennisti, ma resta il problema luci

Ritornano nell'arena Berrettini e Rodionov, resta da risolvere il problema su una striscia di luci dell'impianto che si è accesa improvvisamente. Si riparitrà col secondo game del secondo set con Berrettini sul 40-0.

Stop al secondo set: Berrettini e Rodionov rientrano nello spogliatoio

In attesa di ripristinare una delle luci della SuperTennis Arena a Bologna, i due tennisti in campo ne approfittano per rientrare negli spogliatoi

Problema con le luci a Bologna: match fermo

Sul 40-0 per Berrettini una lunga interruzione per un problema alle luci dell'Arena

Secondo set: Rodionov parte bene, 1-0

L'austriaco apre bene il secondo parziale lasciando a 0 Berrettini

Primo set Berrettini: 6-3

Vacilla Rodionov che resta lontanissimo in risposta, Matteo non è spietato e con un doppio fallo, il primo dell'incontro, riporta il punteggio sul 30-30. Con il soffio della dea bendata e una danza della palla sulla rete arriva al set point, ma non approfitta della prima occasione rimandando tutto ai vantaggi. Alla seconda occasione The Hammer non perdona e con un aces di porta sull'1-0

Break Berrettini: 5-3

Percentuale di prime elevata per Rodionov, Matteo riesce a trovare rimedio allungando il game ai vantaggi dal 40-15 e andando a costruire anche lui la sua prima palla break del match. Perde qualche certezza al servizio l'austriaco e Berrettini allunga. Ora servirà per il set

Annullata una palla break: Berrettini 4-3

Matteo scappa sul 30-0, poi regala due errori che permettono all'austriaco di rientrare fino al sorpasso e alla prima palla break dell'incontro. L'azzurro l'annulla con un ace e ai vantaggi tiene il servizio

Rodionov impeccabile al servizio: 3-3

Il mancino del tennista austriaco non è di facile lettura per Berrettini che resta a 0. Tante prime per Rodionov, quasi nessuno scambio nel sesto game

Quinto game a Berrettini: 3-2

15 di vantaggio iniziale per Rodionov, anche con un po' di fortuna, Matteo non si scompone e con convinzione si rimette avanti nel punteggio

Parità: Rodionov si porta sul 2-2

Scorre rapido il quarto game con l'austriaco che non lascia spazio alla risposta di Matteo giocando molto bene le prime di servizio

Solido Berrettini: 2-1

Prima elegante smorzata per l'azzurro, grande risposta con un dritto lungo linea dell'austriaco, poi Berrettini amministra e porta a casa il terzo game

Pareggia Rodionov: 1-1

Un solo 15 per Berrettini in risposta, l'austriaco inizia bene con il primo turno di battuta: parità

Ottima partenza per Berrettini: 1-0

Praticamente perfetto al servizio Matteo che lascia a 0 Rodionov e regala il primo game all'Italia

Inizia il primo singolare: Berrettini-Rodionov

L'azzurro al servizio per aprire la prima sfida tra Italia e Austria

Sorteggio Berrettini-Rodionov, riscaldamento e si parte

Sarà l'azzurro ad iniziare con il servizio, ora qualche scambio e poi lo start del quarto di finale di Coppa Davis

Inizia la presentazione delle squadre

Giochi di luce nell'Arena bolognese, entrano in campo Italia e Austria. Ancora qualche minuto di attesa, poi il primo singolare tra Berrettini e Rodionov

Djokovic: "Italia tra le favorite anche senza Sinner e Musetti"

Presente anche Djokovic a Bologna: "Sono contento di venire a Bologna dopo tanti anni. Sono stato qui quando ero più giovane, ma questa volta sono qui per celebrare la legacy di Niki Pilic. Per me una persona speciale, mi piace dire che è stato il mio papà del tennis. Mi ha influenzato molto come giocatore e uomo. La triste notizia di qualche mese fa mi ha colpito, giusto celebrare chi nella storia della Davis ha scritto pagine che non verranno mai più riscritte. Siamo tutti qui, tristi ma possiamo essere felici che su questo palcoscenico possiamo celebrare il suo nome". Poi ha proseguito: "La vittoria nel 2010 è uno dei momenti più belli che ho vissuto sul campo. Questa competizione dove rappresenti il tuo paese è molto particolare, specialmente perché condividi i momenti con persone con le quali hai vissuto. Quella vittoria mi ha dato forza e motivazione per la mia carriera individuale, dopo il 2010 ho avuto il migliore anno della mia carriera. Si crea un'energia speciale. L'Italia al momento è la numero 1, ha vinto due anni di fila. Quando vinci la prima volta per il tuo Paese è straordinario. Non vedo un chiaro favorito, l'Italia c'è ma può succedere di tutto". E infine conclude: "Il sostegno che viene dal pubblico è qualcosa che manca in questo nuovo formato della Davis. Nella mia carriera l'ho giocata o a casa o in quella degli avversari. Negli ultimi anni questo è cambiato, per l'Italia è una fortuna giocare in casa. Senza Sinner e Musetti è diverso sul campo, ma ha giocatori come Berrettini che sono forti e che possono farti vincere tutto".

"Ricevuto il messaggio di Sinner e Musetti". E su Cobolli e Berrettini...

Prima del match ha parlato il team manager dell'ItalDavis, Michelangelo Dell'Edera: "Insieme si vince perché la squadra è unita. Abbiamo ricevuto il messaggio di Jannik e Lorenzo. i ragazzi sono consapevoli della loro forza. Abbiamo preparato tutto al meglio, siamo pronti per una grande prestazione". Su Berrettini ha aggiunto: "Tre anni fa Matteo è venuto qui con le stampelle. E' un leader, un valore aggiunto. Ma di leader ne abbiamo tanti, tutti e 5 sono leader di se stessi e della squadra. Matteo è un trascinatore". Poi conclude su Cobolli: "Anno straordinario di Cobolli, mi ha detto che ha bisogno di fiducia e vicinanza. E' pronto, ma con l'aiuto di tutti farà una grande prestazione".

Tra poco Italia-Austria: si parte con Berrettini-Rodionov

Si scalda la SuperTennis Arena di Bologna, tra poco inizia il quarto di finale tra Italia e Austria. Il primo match singolare sarà tra Matteo Berrettini e Jurij Rodionov

Crollo Alcaraz, Spagna sotto shock: non va in Coppa Davis

Crollo Alcaraz, Spagna sotto shock: non va in Coppa Davis

Il numero 1 al mondo è uscito acciaccato dalla finale di Torino e ha confermato la sua assenza a Bologna: "Torno a casa con il dolore nel cuore"

I convocati dell'Austria

Il capitano austriaco Jurgen Melzer risponde con Filip Misolic (n. 79 Atp), Jurij Rodionov (n. 177 Atp), Lukas Neumayer (n. 189 Atp), Lucas Miedler (n. 23 Atp in doppio) e Alexander Erler (n. 43 Atp in doppio)

I convocati dell'Italia

Il capitano Filippo Volandri, in assenza di Sinner e Musetti, ha convocato Flavio Cobolli (n. 22 Atp), Lorenzo Sonego (n. 39 Atp), Matteo Berrettini (n. 56 Atp), Simone Bolelli (n. 13 Atp in doppio) e Andrea Vavassori (n. 14 Atp in doppio)

Berrettini e Cobolli: "Dura senza Sinner e Musetti ma..."

Berrettini e Cobolli: "Dura senza Sinner e Musetti ma..."

Gli atleti azzurri e Volandri sono intervenuti in conferenza stampa in vista del match contro l'Austria: le dichiarazioni

Coppa Davis, il calendario

Francia-Belgio 0-2

Italia-Austria (oggi ore 16)

Spagna-Repubblica Ceca (giovedì 20/11, ore 10)

Argentina-Germania (giovedì 20/11, ore 17)

SEMIFINALI

Italia o Austria-Belgio (venerdì 21/11, ore 16)

Spagna o Repubblica Ceca-Argentina o Germania (sabato 22/11, ore 12)

FINALE

Domenica 23 novembre, ore 15

Italia-Austria, i precedenti

Dopo 35 anni, Italia e Austria torneranno a sfidarsi in Coppa Davis. L'ultimo precedente risale al 1990 quando a Vienna, sempre nei quarti di finale, la nazionale austriaca vinse 5-0. Gli azzurri, però, sono avanti 5-1 con l'ultimo successo dell'Italia nel primo turno del 1972, anche qui col punteggio di 5-0

Il Belgio vola in semifinale e aspetta Italia-Austria: Francia ko 2-0

Apre Collignon che batte Moutet in tre set: chiude la pratica Bergs che regola in due set Rinderknech LEGGI TUTTO

