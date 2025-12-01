Nicola Pietrangeli è morto: addio alla leggenda del tennis italiano, aveva 92 anni

Nicola Pietrangeli è morto. Il 2 volte campione al Roland Garros, primo italiano a conquistare uno Slam, unico tennista azzurro nella Hall of Fame del tennis mondiale e leggenda del tennis tricolore, si è spento all’età di 92 anni - nel luglio 2025 aveva perso il figlio Giorgio , spentosi all'età di 59 anni - . Con 164 match, l'ex numero 3 al mondo, che a Parigi ha tironfato nel 1959 contro Ian Vermaak e nel 1960 contro Luis Ayala , si è guadagnato la fama di uomo della Coppa Davis, di cui detiene il primato di incontri disputati e successi conquistati in singolare (78-32) e doppio (42-12). Coppa che ha sollevato da capitano non giocatore nel 1976, quando l'Italia di Adriano Panatta , Paolo Bertolucci , Antonio Zugarelli e Corrado Barazzutti sconfisse in finale il Cile per 4-1 - trionfo preceduto dal secondo posto raggiunto nelle edizioni del 1960 e 1961 - . Di quella finale, Pietrangeli ha sempre ricordato il peso diplomatico, con gli azzurri che scesero in campo a Santiago ignorando l'appello al boicottaggio lanciato dai detrattori di Augusto Pinochet . A fianco di Orlando Sirola , scomparso nel 1995, ha formato la coppia più vincente di sempre nella specialità del torneo con 34 successi su 42. Non è passata inosservata la sua assenza tra le voci che dalle postazioni Rai che hanno raccontato il terzo trionfo consecutivo degli Azzurri di Filippo Volandri . Un'assenza dovuta alle condizioni di salute condizionate dall'intervento chirurgico a cui si era sottoposto nel dicembre del 2024 anno per risolvere una frattura periprotesica all'anca.

La bacheca di Pietrangeli

Tra il 1957 e il 1964, al tempo in cui la graduatoria internazionale era di competenza dei giornalisti, l'uomo della Davis è stato stabilmente giudicato fra i 10 migliori tennisti al mondo. Nel suo curriculum, il bis agli Internazionali d'Italia nel 1957 contro Giuseppe Merlo e nel 1961 a Torino contro Rod Laver, i trionfi a Monte Carlo del 1961 contro Pierre Darmon, 1967 contro Martin Mulligan e 1968 contro Alex Metreveli, l'oro conquistato ai Giochi del Mediterraneo di Napoli del 1963 contro Manuel Santana, i trionfi nel doppio e nel doppio misto del Roland Garros 1959 e 1958, la semifinale di Wimbledon del 1960 e il bronzo ai Giochi di Città del Messico, a cui si sommano le 32 finali perse tra cui le 2 del Roland Garros 1961 e 1964 quando in entrambe le occasioni si arrese al 4 volte campione Salm Santana. La bacheca di Pietrangeli conta complessivamente 48 titoli. Una carriera che la leggenda del tennis italiano giudicava così: "Se mi fossi allenato di più, avrei vinto di più ma mi sarei divertito di meno". Campione più rappresentativo degli Internazionali di Roma, nel 2006 gli è stato intitolato il terzo campo più capiente del Foro Italico. "Quel campo non è il più grande né il più importante, ma è il più bello del mondo - ha detto Pietrangeli nel corso di una visita al torneo - . Non esiste niente del genere, e porta il mio nome. Qui ho giocato per la prima volta nel 1952, 70 anni fa. Ho vinto due volte, i romani mi chiedevano di vincere, ero costretto a vincere. Ho provato a spiegare che non è facile. Ogni anno questo è sempre migliore".

L'addio del tennis

Non si sono fatti attendere i messaggi dei tennisti di tutto il mondo. Così Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, "Ciao Nicola", Fabio Fognini, "Caro Nick, se ne va un pezzo enorme della nostra storia. Questa foto a Montecarlo per me vale tutto: il tuo esempio, la tua ironia, la tua luce. Hai insegnato a tutti cosa significa vincere davvero. Buon viaggio, leggenda", Flavia Pennetta, che sui propri profili social ha condiviso la foto di Pietrangeli accompagnata da un cuore e Rafa Nadal: "Ho appena saputo della triste notizia della partenza di un grande del tennis italiano e mondiale. Le mie più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia, il suo figlio Filippo e tutta la famiglia del tennis italiano. DEP Nicola". Non si è fatto attendere il messaggio dell'ex capitano azzurro Barazzutti: "Sono molto dispiaciuto per la scomparsa di Nicola, prima di tutto era una persona di famiglia. Abbiamo praticamente vissuto una vita insieme, da quando ero ragazzino lo vedevo giocare in televisione, era un po' il mio idolo, l'ho incontrato come giocatore in campo, è stato mio compagno in Coppa Davis, quando io ero un ragazzino, è stato il mio capitano quando abbiamo vinto la Coppa Davis e in questi ultimi 20 anni siamo sempre stati insieme, abbiamo condiviso tante cose. Nicola era un amico, era una persona alla quale ero molto vicino e un grande personaggio sportivo. Era un ambasciatore nel mondo del tennis e dello sport, un ambasciatore di principi e di valori, un grande personaggio sportivo che ha dato tantissimo al tennis e allo sport italiano". Questo invece il messaggio con cui il Roland Garros ha voluto rendere omaggio al campione azzurro: "Nicola Pietrangeli has passed away at the age of 92. A four-time Roland-Garros champion and an iconic figure in Italian tennis, he leaves an extraordinary legacy. He will be greatly missed by the tennis world" (trad. "Nicola Pietrangeli è scomparso all’età di 92 anni. Quattro volte campione del Roland Garros e figura iconica del tennis italiano, lascia un’eredità straordinaria. Mancherà profondamente al mondo del tennis").

