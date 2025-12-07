Paolini: "Alcaraz ti lascia a bocca aperta, ma Sinner..." Poi svela il team, sorpresa Errani!

"Chi preferisco tra Sinner e Alcaraz? Mi fa impazzire quando Jannik colpisce forte la palla, è una sensazione che mi piace sperimentare anche in prima persona. Ovviamente anche Alcaraz ha un tennis che ti lascia a bocca aperta. Tutti e due sono incredibili, ma Jannik è Jannik". Questa la risposta di Jasmine Paolini che durante la puntata di 'Che tempo che fa' su 'Nove' ha parlato della rivalità sportiva tra i due fuoriclasse del tennis maschile.

Sorpresa Errani

La tennista azzurra ha poi parlato del suo futuro e ha svelato: "Io avrò due persone quest'anno: Danilo Pizzorno come allenatore e Sara Errani che farà la parte tattica che è di un altro livello". "Jasmine ha un modo di fare che trasmette energia positiva, trascorrere le giornate con lei è divertente. Non sai mai cosa aspettarti", ha risposto Errani che ha aggiunto: "Siamo ancora qua a giocare, avevo detto che avrei firmato di smettere se avessi vinto una medaglia ma stiamo andando talmente bene che è difficile smettere".

Il trionfo olimpico

Presenti insieme in studio sono tornate sul trionfo a Parigi e Jasmine ha spiegato: "Per il tennis l'Olimpiade è un po' messa da parte ma da quando lei mi ha chiesto di fare il doppio per provare a qualificarci per le Olimpiadi ho detto 'va bene'. Abbiamo iniziato a giocare e vedevo che lo facevamo bene e poi mi ha regalato dei momenti incredibili. Quando abbiamo vinto la medaglia ho capito in quel momento il valore che ha, totalmente diverso, coinvolge molte più persone, più paesi e me ne sono resa conto dopo".