Cinà e Vasamì, un’altra Italia guarda avanti: chi sono le stelle del domani

Le parole di Cinà

«Ho iniziato la stagione con poche aspettative ma vedevo che avrei potuto far bene – ha spiegato Cinà ai microfoni di SpazioTennis -. Il Masters 1000 di Roma è stato molto emozionante, anche se con un po’ di tensione perché è un torneo in cui vuoi far bene. Inoltre sono stato molto felice di tornare a New York da pro e un giorno spero di riuscire a entrare nel tabellone principale. Nel complesso sono soddisfatto del mio 2025, un anno diverso dagli altri e con nuove sfide che penso di aver gestito bene. L’ultimo periodo non è stato semplice, con qualche difficoltà fisica e mentale, ma bisogna riuscire ad affrontare pure situazioni come queste». Comprese le attese nei suoi confronti: «Mi piace che si possa parlare di me anche se non devo pensarci troppo. In questo momento storico ci sono tantissimi giocatori italiani più forti e il fatto che le maggiori attenzioni siano rivolte a loro oltre che giusto è una cosa che può aiutarmi. Sento la pressione di essere una nuova promessa del tennis e devo fare la mia parte senza troppe aspettative o voler fare tutto presto». Concentrarsi sul lavoro, quindi, come la settimana scorsa quando a Tirrenia si è allenato con Luca Nardi, Jacopo Vasamì e Filippo Romano, sotto gli occhi dei rispettivi coach e dei tecnici federali Umberto Rianna e Giancarlo Palumbo. «Stiamo lavorando tanto sulla parte atletica e la forza, in campo sul nuovo movimento del dritto e sull’efficacia del servizio. Nel team avremo un nuovo preparatore fisico, il francese Eric Hernandez, e con mio padre ci sarà anche Francesco Cardinale». Hernandez ha seguito per 11 anni Daniil Medvedev, accompagnandolo fino alla vetta della classifica.