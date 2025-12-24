Ferrero, rottura con Alcaraz e scenari clamorosi: “Mi ha dato fastidio una cosa. Se Sinner chiama…”

Il tempo ha appena iniziato a depositarsi su una delle separazioni più clamorose del tennis contemporaneo, ma Juan Carlos Ferrero ha già deciso di parlare. A una settimana dall’addio professionale a Carlos Alcaraz, l’ex coach sceglie di raccontare cosa c’è stato davvero dietro una scelta che ha sorpreso l’intero circuito. Dalle sue parole emerge un percorso lungo, fatto di riflessioni, silenzi e di un peso emotivo che Ferrero non nasconde. La fine di quel progetto tecnico viene descritta come qualcosa di più profondo di un semplice cambio in panchina, quasi una ferita ancora aperta. Nell’intervista concessa a Marca, il 45enne spagnolo si sofferma sul dopo, su come si convive con la chiusura di un capitolo così importante e su cosa resta quando si interrompe una collaborazione che ha prodotto successi, crescita e identità condivisa. Lo sguardo, però, non è rivolto solo al passato: Ferrero parla anche del proprio domani, senza escludere scenari suggestivi. Compreso uno che, inevitabilmente, accende la fantasia: l’eventualità di una chiamata da Jannik Sinner. È il racconto di Ferrero, questa volta dal suo punto di vista. "Quando finisce un anno, certe cose devono essere riviste riguardo ai contratti. E come per qualsiasi nuovo contratto, guardando all'anno successivo, c'erano alcune cose su cui non eravamo d'accordo. Come per tutti i contratti, una parte tira in una direzione e l'altra in un'altra. La squadra di Carlos pensa a ciò che è meglio per lui, e la mia pensa a ciò che è meglio per me. C'erano alcune questioni su cui entrambe le parti erano in disaccordo. Forse si sarebbero potuto risolvere se ci fossimo seduti a parlare io e Carlos, ma alla fine non l'abbiamo fatto e abbiamo deciso di non continuare".
Punti in disaccordo
"Ci sono punti su cui non entrerò, ma eravamo in disaccordo e alla fine abbiamo preso strade separate. Per me, ovviamente, non è un periodo piacevole. Alla fine, si è esaurito un rapporto di lunga data, in cui abbiamo vissuto tante esperienze insieme, e si crea un legame forte. Abbiamo avuto questa connessione emotiva durante gli allenamenti e abbiamo vissuto intensamente ogni situazione importante che si è presentata con lui nei tornei. Alla fine, tutto è stato stravolto. In questo momento sto soffrendo. Questo tipo di relazioni sono difficili da concludere da un giorno all'altro. Ci deve essere un periodo di lutto. E, soprattutto, suppongo che soffrirò anche quando lo vedrò giocare nei tornei. Molte esperienze condivise entrano in gioco lì. Penso che ci vorrà del tempo. Se c’è una cosa emersa che mi ha dato fastidio? Sì, è stato sollevato l’aspetto finanziario. Ho dimostrato fin da quando era giovanissimo che non era la cosa più importante per me. Si è detto che chiedevo di più, ed è vero che sono sempre stati molto generosi, garantendomi una percentuale molto alta per quei primi anni in cui ero così coinvolto. E ho apprezzato molto. Alla fine, ho cercato di chiarire che la questione finanziaria non era uno dei problemi. Se ci sono state incompatibilità fra le due Accademie? Mi piacerebbe pensare di no. Ovviamente, Carlos è appena agli inizi in questo mondo e vogliono costruire un'accademia forte, il che è comprensibile. Non accetto alcune delle cose che sono state dette, ovvero che ho dato priorità al suo arrivo a Villena e che ha dovuto adattarsi a me. Non è così. Negli ultimi due anni, abbiamo gradualmente capito che, date le esigenze del tour, Carlos voleva trascorrere più tempo a casa. E spettava a noi impegnarci. Gli abbiamo offerto l'accademia in modo che potesse allenarsi quando necessario, ma non è mai stato un obbligo. Mai. Ed è una cosa che voglio chiarire".
L'arrivo di Samuel Lopez
"Penso che l'annata 2025 sia stato molto buona in termini di risultati e il rapporto tra noi due è stato spettacolare per tutto l'anno. Non abbiamo mai avuto discussioni. L'arrivo di Samuel Lopez ha portato una ventata di aria fresca nella squadra, permettendo al rapporto di durare in futuro. È stato un anno molto positivo e, quando si è concluso a Torino, è vero che tutti avevamo l'idea di continuare. Poi è successo quello che è successo e abbiamo preso strade diverse, ma inizialmente l'idea era di continuare, ed è per questo che ho dichiarato che mi sarebbe piaciuto continuare. C'è sempre un po' di esaurimento quando si passa così tanto tempo insieme. Penso che viaggiare così tanto, stare lontano da casa per così tanto tempo, quel genere di cose, ti logori. Il fatto è che ci siamo supportati molto a vicenda all'interno del team, e uno dei motivi per cui abbiamo portato Samuel Lopez è stato proprio quello di evitare che quel rapporto si deteriorasse. Tutte quelle settimane sono state positive per noi. Si trattava di usare parole nuove, nuovi modi di dire le cose con lo stesso obiettivo ma in modo diverso. Se mi ha sorpreso la scelta di affidarsi a Lopez? Stare con Carlos è una ricompensa per tutto il lavoro che ha svolto per molti anni qui all'accademia e nel tour con i giocatori che ha allenato. Non bisogna essere egoisti e bisogna essere comprensivi, anche se non posso dire che non faccia male perché, alla fine, il mio rapporto con lui è stretto, buono e dura da molti anni, e la sua accettazione, proprio come con Carlos, implica un periodo di adattamento. Se ha il carisma per fare il capoallenatore di Alcaraz? Ha esperienza e ha gestito certi tipi di giocatori, il che lo ha reso notevolmente più forte. L'anno che ha trascorso con noi è stata la migliore preparazione che potesse avere per questa transizione. Deve essere ben preparato perché la responsabilità è notevole. E anche saper gestire una grande squadra è importante. Deve adattarsi gradualmente. Ma conosce il team in prima persona, e questo rende le cose più facili".
"La mia esperienza come allenatore di Carlos è stata molto positiva"
"Sono orgoglioso di aver dato tutto me stesso. Ho messo anima e corpo in questo progetto. Credo di aver investito tantissimo tempo, tanto entusiasmo, tanto lavoro, e credo sia stato importante trovare la squadra e le persone che mi hanno permesso di farlo. Alla fine, sono incredibilmente grato per qualcosa del genere. Quando arriviamo, a 15 anni, vedi il giocatore, vedi quanto è bravo, vedi il potenziale, ma non immagini tutto quello che verrà. Ci lavori, con tanto entusiasmo, ma è sempre difficile vedere i propri sogni realizzarsi. Mi rimane una sensazione di pace, di aver svolto il mio compito al meglio. La mia esperienza come allenatore di Carlos è stata molto positiva. Siamo stati entrambi fortunati perché ha trovato qualcuno che lo guidasse nel suo sviluppo, qualcuno con esperienza nel mondo del tennis che potesse insegnargli tantissimo. Ecco perché dico fortunati, perché spesso non è facile trovare qualcuno che ti dedichi così tanto tempo. E sono stato fortunato a trovare qualcuno che è stato in grado di imparare a un ritmo così veloce, alla velocità della luce, tutto ciò che abbiamo cercato di insegnargli. Quando sono arrivato, era un giocatore con capacità tecniche, fisiche e mentali impressionanti, e insieme, come squadra, siamo stati in grado di aiutarlo a migliorare. E ci ha dato assolutamente tutto ciò di cui avevamo bisogno per imparare, per lavorare e per continuare ad andare avanti. Sono stato fortunato a trovare qualcuno in grado di fare tutto questo al livello di Carlos. Penso che siamo entrambi grati di essersi trovati. Non essere d'accordo su certi punti non significa che non siamo più amici o che non manteniamo un ottimo rapporto. Auguro a Carlos tutto il meglio e credo che abbia il potenziale per diventare il miglior tennista della storia. È qualcosa che gli ho detto molte volte. E anche se non fossi lì al suo fianco, ha persone intorno a lui che possono prepararlo molto bene".
"Valuterò tra qualche mese altre possibilità"
"Non sto prendendo in considerazione altre opzioni perché ho bisogno di due o tre mesi di pace e tranquillità e che il dolore si plachi. Dopodiché, se si presenteranno altre possibilità, le valuteremo. Alla fine, sono passati quasi otto anni senza sosta e in cui sono stato molto tempo lontano da casa. Essere a casa ora è una benedizione. Se ho detto no già a delle proposte? Ho ricevuto alcune offerte, ma non è il momento giusto. È impossibile per me accettare qualcun altro in questo momento perché la mia mente è ancora lì, e sarebbe molto complicato. In questo momento, sarebbe impossibile. Quando sarò pronto, ripartirò con un giocatore giovane o già affermato? È difficile pensarci ora, ma non so se sono pronto a investire tutto il tempo necessario per migliorare un altro ragazzo così giovane. Preferirei un giocatore più affermato. Sono un po' più propenso per giocatori esperti che sono già nel tour piuttosto che per qualcuno che ha bisogno di tutto quel lavoro. Se mi chiamasse Sinner in futuro accetterei di allenarlo o no? È una cosa su cui dovrei riflettere. Sono giocatori straordinari, ma come ho detto prima, non è il momento di pensare a una cosa del genere e dire sì o no. Ora è il momento di superare questo periodo difficile perché penso ancora a Carlos ogni giorno, e non è il momento di pensare agli altri".
