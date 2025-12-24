Ferrero, rottura con Alcaraz e scenari clamorosi: “Mi ha dato fastidio una cosa. Se Sinner chiama…”

L'arrivo di Samuel Lopez

"Penso che l'annata 2025 sia stato molto buona in termini di risultati e il rapporto tra noi due è stato spettacolare per tutto l'anno. Non abbiamo mai avuto discussioni. L'arrivo di Samuel Lopez ha portato una ventata di aria fresca nella squadra, permettendo al rapporto di durare in futuro. È stato un anno molto positivo e, quando si è concluso a Torino, è vero che tutti avevamo l'idea di continuare. Poi è successo quello che è successo e abbiamo preso strade diverse, ma inizialmente l'idea era di continuare, ed è per questo che ho dichiarato che mi sarebbe piaciuto continuare. C'è sempre un po' di esaurimento quando si passa così tanto tempo insieme. Penso che viaggiare così tanto, stare lontano da casa per così tanto tempo, quel genere di cose, ti logori. Il fatto è che ci siamo supportati molto a vicenda all'interno del team, e uno dei motivi per cui abbiamo portato Samuel Lopez è stato proprio quello di evitare che quel rapporto si deteriorasse. Tutte quelle settimane sono state positive per noi. Si trattava di usare parole nuove, nuovi modi di dire le cose con lo stesso obiettivo ma in modo diverso. Se mi ha sorpreso la scelta di affidarsi a Lopez? Stare con Carlos è una ricompensa per tutto il lavoro che ha svolto per molti anni qui all'accademia e nel tour con i giocatori che ha allenato. Non bisogna essere egoisti e bisogna essere comprensivi, anche se non posso dire che non faccia male perché, alla fine, il mio rapporto con lui è stretto, buono e dura da molti anni, e la sua accettazione, proprio come con Carlos, implica un periodo di adattamento. Se ha il carisma per fare il capoallenatore di Alcaraz? Ha esperienza e ha gestito certi tipi di giocatori, il che lo ha reso notevolmente più forte. L'anno che ha trascorso con noi è stata la migliore preparazione che potesse avere per questa transizione. Deve essere ben preparato perché la responsabilità è notevole. E anche saper gestire una grande squadra è importante. Deve adattarsi gradualmente. Ma conosce il team in prima persona, e questo rende le cose più facili".