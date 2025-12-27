Draper, infortunio infinito. È forfait anche all’Australian Open: “Ostacolo più difficile di sempre”

Draper: "Giocare l'AO scelta non intelligente"

Queste le parole del britannico: "Purtroppo, io e il mio team abbiamo deciso di non partire per l'Australia quest'anno davvero una decisione difficile essendo l'Australian Open uno dei quattro tornei più importanti del nostro sport. Tuttavia soffro per questo infortunio da molto tempo, sono nelle fasi finali del percorso recupero e tornare in campo così presto in partite al meglio dei cinque set non mi sembra la scelta più intelligente per me e per il mio tennis. Ho già affrontato un bel po' di ostacoli finora, ma questo è stato di gran lunga il più difficile, impegnativo e complesso che abbia mai avuto. È strano: tutto questo sembra rendermi sempre più resiliente, più affamato e mi fa desiderare ancora di più di diventare il giocatore che voglio essere. Non vedo l'ora di tornare in campo nel 2026 e competere di nuovo".