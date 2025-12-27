Draper, infortunio infinito. È forfait anche all’Australian Open: “Ostacolo più difficile di sempre”

Comincia con un forfait la stagione di Jack Draper. L'ex numero 3 al mondo ha annunciato con un video diffuso sui propri profili social che non prenderà parte all'Australian Open, al via il 18 gennaio con finale in programma l'1 febbraio, a causa della contusione ossea al braccio sinistro rimediata dopo il ko al secondo turno di Wimbledon contro Marin Cilic e che lo ha costretto fuori dai campi per tutto il resto dell'annata. Il prolungarsi dei tempi di recupero mette in salita anche il 2026, anno in cui il semifinalista allo Us Open 2024 punta a risalire in graduatoria, che dopo lo stop lo ha visto retrocedere fino alla 10ª posizione.
Draper: "Giocare l'AO scelta non intelligente"
Queste le parole del britannico: "Purtroppo, io e il mio team abbiamo deciso di non partire per l'Australia quest'anno davvero una decisione difficile essendo l'Australian Open uno dei quattro tornei più importanti del nostro sport. Tuttavia soffro per questo infortunio da molto tempo, sono nelle fasi finali del percorso recupero e tornare in campo così presto in partite al meglio dei cinque set non mi sembra la scelta più intelligente per me e per il mio tennis. Ho già affrontato un bel po' di ostacoli finora, ma questo è stato di gran lunga il più difficile, impegnativo e complesso che abbia mai avuto. È strano: tutto questo sembra rendermi sempre più resiliente, più affamato e mi fa desiderare ancora di più di diventare il giocatore che voglio essere. Non vedo l'ora di tornare in campo nel 2026 e competere di nuovo".