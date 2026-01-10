Musetti storico: batte Rublev in rimonta, vola in finale ad Hong Kong e diventa il numero 5 al mondo!

HONG KONG - Un super Lorenzo Musetti prosegue al meglio il suo inizio del 2026 con una vittoria in rimonta contro Andrej Rublev che gli vale l'accesso in finale nell'Atp 250 di Hong Kong. Il carrarino ribalta il russo in maniera rocambolesca per 6-7(3); 7-5; 6-4 e stacca il pass per l'ultimo atto del torneo dove affronterà uno tra lo statunitense Giron e il kazako Bublik . Ottima partenza nella nuova stagione per Lorenzo che grazie alla vittoria odierna raggiunge un nuovo prestigioso traguardo per la sua carriera e per il tennis italiano.

Musetti in top 5: è storia

Comunque vada la finale, infatti, Lorenzo Musetti è certo di scavalcare nel ranking Alex De Minaur e Taylor Fritz, entrambi fuori dalla United Cup, e di diventare il nuovo numero 5 del mondo. Il 23enne diventa così il terzo italiano nella storia ad entrare nella top5 del ranking ATP dal 1973, prima di lui c'erano riusciti solo Adriano Panatta il 10 agosto 1976 e Jannik Sinner il 2 ottobre 2023.