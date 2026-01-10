Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Musetti storico: batte Rublev in rimonta, vola in finale ad Hong Kong e diventa il numero 5 al mondo!

Il carrarino sceglie la maniera più rocambolesca per scrivere una nuova pagina del tennis italiano
2 min
Musetti storico: batte Rublev in rimonta, vola in finale ad Hong Kong e diventa il numero 5 al mondo!

HONG KONG - Un super Lorenzo Musetti prosegue al meglio il suo inizio del 2026 con una vittoria in rimonta contro Andrej Rublev che gli vale l'accesso in finale nell'Atp 250 di Hong Kong. Il carrarino ribalta il russo in maniera rocambolesca per 6-7(3); 7-5; 6-4 e stacca il pass per l'ultimo atto del torneo dove affronterà uno tra lo statunitense Giron e il kazako Bublik. Ottima partenza nella nuova stagione per Lorenzo che grazie alla vittoria odierna raggiunge un nuovo prestigioso traguardo per la sua carriera e per il tennis italiano.

Musetti in top 5: è storia

Comunque vada la finale, infatti, Lorenzo Musetti è certo di scavalcare nel ranking Alex De Minaur e Taylor Fritz, entrambi fuori dalla United Cup, e di diventare il nuovo numero 5 del mondo. Il 23enne diventa così il terzo italiano nella storia ad entrare nella top5 del ranking ATP dal 1973, prima di lui c'erano riusciti solo Adriano Panatta il 10 agosto 1976 e Jannik Sinner il  2 ottobre 2023.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS