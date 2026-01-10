Musetti-Bublik, Hong Kong: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

HONG KONG - Lorenzo Musetti vola in finale all'ATP 250 di Hong Kong , inaugurando il suo 2026 con un traguardo storico. Grazie alla vittoria in rimonta ai danni di Andrey Rublev , l'azzurro ha conquistato la quinta posizione nel ranking mondiale, un risultato che diventerà ufficiale lunedì prossimo. Domani, nella sfida decisiva contro Alexander Bublik, che ha vinto l'altra semifinale contro Giron, il carrarino proverà a rompere un digiuno di titoli che dura ormai dal 2022 , anno del suo ultimo trionfo a Napoli.

Dove vedere il match

La sfida tra Musetti e Bublik, valida per la finale dell'Atp 250 di Hong Kong, si disputerà domenica 11 gennaio a partire dalle ore 8.30 e sarà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, oltre che in streaming su Now e SkyGo. In alternativa, sarà possibile seguire il live match dell'incontro sul nostro sito.

I precedenti

Il bilancio dei confronti diretti tra Musetti e Bublik vede attualmente il kazako in vantaggio per 2-1. Tuttavia, l'ultimo incrocio sorride al tennista azzurro, capace di imporsi nel 2024 sull'erba di Stoccarda durante i quarti di finale. Quella vittoria rappresenta un precedente beneaugurante per Lorenzo in vista dell'imminente finale di Hong Kong, dove cercherà di riportare il conteggio in parità assoluta.