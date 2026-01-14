Sinner eliminato da un dilettante! Clamoroso in Australia, ma è solo show: iniziato il Milion Dollar 1 Point Slam

Jannik Sinner battuto da un dilettante alla Rod Laver Arena di Melbourne , ma fortunatamente si tratta soltanto di un torneo esibizione. In vista dell'inizio degli Australian Open , infatti sul cemento australiano tanti big stanno partecipando al Million Dollar 1 Point Slam: si sfidano giocatori amatoriali e big per vincere il montepremi da un milione di dollari australiani. Si gioca un solo punto, chi vince passa il turno mentre chi perde va a casa. I giocatori non professionisti hanno a disposizione due servizi, i big soltanto uno. Il miglior dilettante vincerà anche una macchina.

Sinner fuori con un dilettante

A sorpresa l'azzurro è stato eliminato agli ottavi. Il n.2 Atp è stato sconfitto da Jordan Smith, un giocatore dilettante. Il campione azzurro ha sbagliato la battuta ed ha dato il punto all'avversario; poi ha subito riso. Fuori anche Medvedev, Bublik e Tiafoe. Tra le donne è uscita Jasmine Paolini. In campo anche Nick Kyrgios che ha eliminato Andrey Rublev. Grande spettacolo e anche divertimento, ma tra pochi giorni il campione altoatesino sarà chiamato a fare sul serio per conservare ancora il tiolo nel primo Slam del 2026 dopo i trionfi delle ultime due edizioni.

Anche Alcaraz eliminato

Tra risate e pacche sulle spalle anche Carlos Alcaraz esce al torneo esibizione Million Dollar 1 Point Slam in corso a Melbourne. Lo spagnolo ha perso con la greca Maria Sakkari ai quarti. Decisiva una palla corta mandata in rete dal murciano che dopo l'errore si butta a terra e ride. Intanto Jordan Smith, il dilettante che ha eliminato Sinner, raggiungendo i quarti ha vinto la macchina in palio per il non professionista andato più avanti nel torneo.