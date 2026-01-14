Sinner eliminato da un dilettante! Clamoroso in Australia, ma è solo show: iniziato il Milion Dollar 1 Point Slam

Jannik Sinner battuto da un dilettante alla Rod Laver Arena di Melbourne, ma fortunatamente si tratta soltanto di un torneo esibizione. In vista dell'inizio degli Australian Open, infatti sul cemento australiano tanti big stanno partecipando al Million Dollar 1 Point Slam: si sfidano giocatori amatoriali e big per vincere il montepremi da un milione di dollari australiani. Si gioca un solo punto, chi vince passa il turno mentre chi perde va a casa. I giocatori non professionisti hanno a disposizione due servizi, i big soltanto uno. Il miglior dilettante vincerà anche una macchina.
Sinner fuori con un dilettante
A sorpresa l'azzurro è stato eliminato agli ottavi. Il n.2 Atp è stato sconfitto da Jordan Smith, un giocatore dilettante. Il campione azzurro ha sbagliato la battuta ed ha dato il punto all'avversario; poi ha subito riso. Fuori anche Medvedev, Bublik e Tiafoe. Tra le donne è uscita Jasmine Paolini. In campo anche Nick Kyrgios che ha eliminato Andrey Rublev. Grande spettacolo e anche divertimento, ma tra pochi giorni il campione altoatesino sarà chiamato a fare sul serio per conservare ancora il tiolo nel primo Slam del 2026 dopo i trionfi delle ultime due edizioni.
Anche Alcaraz eliminato
Tra risate e pacche sulle spalle anche Carlos Alcaraz esce al torneo esibizione Million Dollar 1 Point Slam in corso a Melbourne. Lo spagnolo ha perso con la greca Maria Sakkari ai quarti. Decisiva una palla corta mandata in rete dal murciano che dopo l'errore si butta a terra e ride. Intanto Jordan Smith, il dilettante che ha eliminato Sinner, raggiungendo i quarti ha vinto la macchina in palio per il non professionista andato più avanti nel torneo.